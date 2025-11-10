По словам медиков, количество таких случаев быстро растет из-за суровых реалий современной позиционной войны.

Украинские медики рассказали, что фиксируются случаи газовой гангрены. Издание The Telegraph рассказало, что это заболевание когда-то было тесно связано с окопами Первой мировой войны.

Издание рассказало, что бактериальная инфекция, которая разрушает мышечную ткань со смертельной скоростью, снова появилась в Украине из-за суровых реалий современной позиционной войны.

Как поделились с изданием медики, война с использованием беспилотников сделала эвакуацию раненых солдат почти невозможной. В результате, это привело к распространению инфекций, которые отошли когда-то в историю. При чем, количество таких случаев растет с тревожной скоростью.

Он добавил, что таких задержек с эвакуацией раненых не было, пожалуй, со времен Второй мировой войны, а может и раньше. Поэтому, медики встречают патологии, которых раньше никогда не видели.

В материале объясняется, что газовая гангрена - это тяжелое инфекционное заболевание мышц, вызванное преимущественно бактериями Clostridium. Названа она так из-за пузырьков газа, которые образуются под кожей.

Добавляется, что бактерии Clostridium размножаются в некротических тканях, которые не получают кислород. Из-за этого человек испытывает сильную боль, имеет отек, происходит изменение цвета тканей. Во время движения газа пациент чувствует треск этих пузырьков.

Издание отмечает, что обычно гангрена возникает в результате плохого кровоснабжения, но не сопровождается образованием бактериальных токсинов или газов. Кроме этого, она развивается гораздо медленнее газовой гангрены.

Инфекция же преимущественно возникает после травматических повреждений, таких как глубокие огнестрельные или взрывные раны. Особенно это происходит, если не оказывается своевременная медицинская помощь, а для Украины это типично.

"К нам в больницу попадают люди, которые получили ранения несколько недель назад и просто сидят в подземных стабилизационных пунктах, где мы делаем все возможное, чтобы поддержать их жизнь", - поделился медик.

Как указывает издание, лечение газовой гангрены является очень сложным, а выздоровление не всегда гарантировано даже в лучших больницах.

"Обычно лечение газовой гангрены предусматривает хирургическое очищение раны, удаление инфицированных тканей и введение очень сильных доз антибиотиков внутривенно", - рассказала старший преподаватель микробиологии в Кингс-Колледже Лондона Линдси Эдвардс.

Она добавила, что если пациенту не предоставить лечение, то смертность составляет почти 100%. Однако в Украине санация, а также целенаправленное применение антибиотиков часто практически невозможны в первые дни после травмы, потому что существует ограниченный доступ к больницам.

Газовую гангрену исторически связывали с Первой мировой войной из-за уникального сочетания условий на поле боя, тяжелых ранений и ограниченной медицинской помощи. Тогда солдатам приходилось воевать во влажных и грязных окопах или на полях, часто удобренных навозом, которые были источником бактерий Clostridium.

Издание поделилось, что антибиотиков в те времена еще не было, а обработка ран была примитивной. Во время Второй мировой войны введение антибиотиков резко снизило смертность от инфекций на поле боя.

Сейчас проблемы в Украине с эвакуацией раненых с поля боя и доступностью антибиотиков приводят к возрождению болезней, которые когда-то считались вымершими.

