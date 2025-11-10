На начало октября в России было повреждено по меньшей мере 21 из 38 крупнейших объектов энергетики.

После масштабного российского удара по электрической инфраструктуре Украины на выходных в большинстве регионов были применены графики отключения света от 8 до 16 часов. Однако Украина также ведет собственную войну против энергетической инфрастурктуры России. Издание Time не исключает, что эта кампания может привести к остановке военных действий президента России Владимира Путина.

Как говорится в публикации, еще несколько точных ударов, и военные цепи поставок и экономика Кремля могут быть настолько ослаблены, что это заставит Путина пойти на мир.

Издание рассказало, что в первые несколько месяцев текущего года было поражено не менее 13 российских нефтеперерабатывающих заводов. С тех пор темпы ударов беспилотников существенно возросли. Как результат, по состоянию на начало октября было повреждено не менее 21 из 38 крупнейших объектов. Отмечается, что 38% основных мощностей России по переработке нефти было выведено из строя примерно в то же время.

Вероятно, недавние атаки России по Украине были спровоцированы значительными ударами Украины в четверг, в частности, в шестой раз был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Волгограде, электростанция в Волгореченске и нефтебаза в Крыму.

Издание ссылается на сообщение Financial Times, которое утверждало, что Украина использует разведданные США для нанесения ударов по приоритетным объектам энергетики в России. Это свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп серьезно пытается заставить Путина пойти на мирное урегулирование.

В статье отмечается, что Россия все еще зависит от экспорта нефти и газа, который составляет до 50% ее государственного бюджета. Однако в сентябре экспорт упал примерно на 26%, а в октябре было выведено из эксплуатации еще больше энергетических объектов.

Кроме этого, экспорт газа находится на самом низком уровне за последние 50 лет, а общий объем переработки нефти - на самом низком уровне за последние пять лет.

России даже пришлось ввести ограничения на экспорт, поскольку на внутреннем рынке начался дефицит топлива около 20%. Издание констатирует, что Россия начала ощущать последствия войны, которую сама же начала против Украины.

Издание добавило, что украинские атаки происходят на фоне принятого решения президентом США Дональдом Трампом о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". Кроме этого, Евросоюз обсуждает то, как полностью прекратить импорт российского ископаемого топлива до конца 2027 года.

Предполагается, что в случае, если предложение ЕС будет принято, это совместно с санкциями США станет важным шагом, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина к прекращению огня.

Ранее УНИАН сообщал, что министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что в ближайшее время не прогнозируется послаблений по подаче электроэнергии в дома украинцев. Гринчук добавила, что будут сохраняться текущие объемы отключений света. Более того, она отметила, что ситуация может и ухудшиться, если враг осуществит очередную атаку.

Также мы писали, что в Укрэнерго сообщили, что и во вторник, 11 ноября, в стране будут с 00:00 до 23:59 действовать ограничения по подаче электроэнергии объемом от 2 до 3,5 очередей для бытовых потребителей. Тоже самое касается и промышленных потребителей. В то же время, в компании отметили, что время и объем применения ограничений могут меняться в течение дня.

