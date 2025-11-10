Известный как гастрономическая столица страны, этот культурный город также является родиной мортаделлы.

Один путешественник, посетивший девять городов в Италии, назвал свой любимый, в частности, потому что он до сих пор остаётся "вне поля зрения". Об этом пишет Daily Express.

По его словам, самобытность этого малопосещаемого города лишь усиливает впечатление от восхитительной кухни и пейзажей, которые так полюбились туристам. Излюбленные места туристов: Рим, Флоренция, Венеция, Милан, Пиза, Верона, Сиена, Лукка и Бергамо, однако многие любители Италии утверждают, что ни один другой город, несмотря на богатую историю и старинную архитектуру, не сравнится с Болоньей.

Отмечается, что Болонья, город терракотовых домов, недорогих путешествий и великолепной кухни, славится своим рагу болоньезе.

Известный как гастрономическая столица страны, этот культурный город также является родиной мортаделлы - эмульгированной колбасы, которая выглядит почти празднично. Туристам, предпочитающим отдых, наполненный аутентичностью и проникающимся местной культурой, стоит добавить Болонью в свой список для спокойного и волшебного путешествия, полного выпивки, еды и осмотра достопримечательностей.

Автор отзывов Адам поделился, что не представляет себе пребывания в каком-либо другом итальянском городе, "особенно когда итальянские поезда такие дешёвые и удобные". Флоренция рядом, Венеция всего в часе и 10 минутах езды.

Сервис Trip Advisor оценил несколько вариантов проживания на 4,6/5 звёзд. Отель Savhotel Fiera Bologna получил более 3200 отзывов, один из которых был опубликован совсем недавно, 27 октября 2025 года. В нём говорится:

"Регистрация прошла замечательно, а Элисса была замечательной и невероятно дружелюбной. Она организовала нашу регистрацию и дала нам замечательные рекомендации по Болонье. Расположение отеля великолепное, а интернет отличный. Завтрак был очень хорошим".

Посетители отметили церковь Сантуарио ди Мадонна ди Сан Лука, откуда открываются прекрасные виды, что делает её обязательным к посещению местом.

Один из туристов сказал, что до церкви, расположенной на холмах Болоньи, довольно легко добраться, объяснив, что прогулка была "не слишком утомительной", и перед ними предстал умиротворяющий вид на "монументальное кладбище Чертоза".

"Это прекрасная базилика в стиле барокко, прекрасно сохранившаяся как внутри, так и снаружи. Вы можете добраться туда на такси или поезде, который отправляется с площади Пьяцца Маджоре, но самый захватывающий опыт - это пройти пешком около 4 км, преодолев около 500 ступенек под самым длинным крыльцом в мире, которое начинается в центре города - это нельзя пропустить", - написал другой комментатор.

