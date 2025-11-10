Актриса высказала свое мнение о певице.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая ранее проживала в России, отреагировала на громкий языковой скандал с участием певицы Насти Каменских.

Звезда устроила интерактив в своем блоге в Instagram, во время которого ее подписчики смогли задать вопросы. Среди них был вопрос и о Каменских, которая неоднократно попадала в скандалы. В частности, поклонники Кузнецовой поинтересовались ее мнением относительно одиозных высказываний певицы об украинском языке.

"Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир - это любовь", - говорила она со сцены в Чикаго.

Екатерина несколько удивила своей реакцией. Актриса отметила, что очень положительно относится к известной певице и не осуждает ее за подобные заявления.

"Я люблю Настю Каменских. И не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и позорными", - подчеркнула Кузнецова.

Напомним, что именно эти высказывания Каменской вызвали большую волну возмущения среди украинцев. В частности, отреагировал известный украинский бренд ювелирных украшений "Золотой Век", амбассадором которого певица была с 2021 года. Компания досрочно разорвала это сотрудничество после языкового скандала, отметив, что их ценности больше не сходятся с принципами самой Насти.

