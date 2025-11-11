Райснер считает, что Покровск не является городом стратегического значения, но это важный логистическим узел.

Город Покровск, что в Донецкой области пал, он на 90-95% находится под контролем России, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью изданию NTV.

"Сам город пал, Покровск на 90-95 процентов находится под контролем России", - сказал он.

Также Райснер добавил, что на окраинах города есть несколько больших панельных домов, так называемая Цитадель. По его мнению, она, возможно, еще находится под контролем украинских военных.

"Нестабильная ситуация также сохраняется дальше на восток, в меньшем городе Мирноград", - отметил Райснер.

По его словам, в пределах города и к югу от него все еще находятся крупные подразделения украинских войск, которые находятся в окружении российской армии. Райснер добавил, что по подсчетам определенных лиц, речь идет о тысячах солдат, но он предполагает, что речь все же идет о нескольких сотнях военных.

"Украинцы должны вывести этих солдат оттуда. Россияне атакуют с севера, осуществляя обходной маневр", - рассказал полковник австрийской армии.

По словам Райснера, россияне контролируют узкий коридор с помощью БПЛА, их пилоты находятся в селе Родинское.

"Они отрезают украинцев от снабжения в котле. Украинцы, в свою очередь, атакуют с севера, чтобы оттеснить эти дроновые отряды. Тогда окруженные солдаты смогут отступить", - отметил австрийский полновник.

По его словам, в соцсетях украинцы сетуют на то, что снова была допущена одна и та же ошибка - Украина потеряет не только город, но и в худшем случае большое количество своих защитников.

Тем не менее, Райснер предполагает, что Украине уже удалось вывести много своих солдат из города небольшими группами. Он отметил, что так происходило ранее в Бахмуте, Авдеевке и других городах.

В то же время, полковник австрийской армии добавил, что если украинские военные попадут в плен, то это будет катастрофой.

"Покровск отнюдь не является городом стратегического значения. Это оперативно важный логистический узел, это да", - отметил военный.

По его мнению, этот город прежде всего интересует россиян как зимний квартал, ведь он относительно невредимый.

"Однако это не имеет непосредственного значения для хода войны. С другими горячими точками ситуация другая", - сказал Райснер.

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Покровска россияне проводят стратегическую наступательную операцию.

Для этого, по словам Сырского, они собрали огромное количество войск, чтобы создать преимущество и прорвать украинскую линию обороны. Он добавил, что Киев "крепко держится за логистически важный город". Сырский опроверг утверждение российских пропагандистов о том, что Покровск пал, а украинские войска оказались в окружении.

По словам Сырского, цель России - окружить Покровск и соседние города, чтобы оттуда выехали местные жители, перекрыть украинским военным линии снабжения, чтобы после этого осуществить "последний маневр" для захвата всей Донетчины.

Также мы писали, что в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что самые интенсивные бои в Покровске продолжаются на территории промышленной зоны. В сообщении указывается, что бойцы корпуса удерживают полосу обороны.

Кроме этого, враг пытается сконцентрировать усилия в других районах Покровска, а также на западных окраинах, чтобы потом продвигаться в сторону села Гришино.

