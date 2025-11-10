Пассажиры железной дороги в Украине будут ездить в двухэтажных вагонах: детали от Минфина

В будущем в Украине появятся двухэтажные вагоны для поездов как дневного, так и ночного сообщения.

В 2026 году в эксплуатацию в Украине поступят 100 современных пассажирских вагонов украинского производства. Также в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрено приобретение еще 100 вагонов, среди которых будет первый современный двухэтажный пассажирский вагон.

Как сообщили в Министерстве финансов, за последние пять лет правительство приобрело 166 современных пассажирских вагонов украинского производства, которыми уже пользуются люди.

Заместитель министра финансов Украины Александр Кава отметил, что двухэтажные пассажирские вагоны позволят существенно оптимизировать расходы на перевозку пассажиров. По его словам, расходы на обслуживание одно- и двухэтажных вагонов отличаются примерно на 10%, тогда как количество мест в двухэтажном вагоне возрастает почти на 80%.

"В перспективе модельный ряд двухэтажных вагонов будет включать варианты как для ночного сообщения - со спальными местами, так и для дневного - с местами для сидения", - сказал Кава.

Замминистра сообщил, что, кроме этого, в Украине продолжаются работы по строительству новой евроколеи. В этом году правительство уже построило евроколею стандарта 1435 мм от Чопа до Ужгорода протяженностью 22 км.

"В 2026 году планируем старт работ на направлении от польской границы до Львова. В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в рамках Connecting Europe Facility (CEF), которая покрывает 50% стоимости расходов. Также продолжается электрификация участка евроколеи Чоп - Ужгород, которую планируется завершить к лету 2026 года", - отметил Кава.

Строительство евроколеи в Украине

В июле 2025 года Европейский Союз принял решение выделить 76 миллионов евро грантовой помощи на реализацию первого этапа строительства евроколеи в Украине.

Этот проект предусматривает создание первого полноценного участка европейской колеи от границы Польши до Львова. После завершения работ украинские пассажирские и грузовые поезда смогут без пересадок, без смены тележек и без остановок на границе следовать в Польшу и страны ЕС.

В сентябре 2025 года в Украине открыли первый новый участок евроколеи сообщением Чоп - Ужгород. Тогда вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что следующим шагом станет строительство маршрута евроколеи до Львова.

