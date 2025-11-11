Если нужно сразу перенести много фотографий, USB‑способ будет значительно быстрее, чем облачные решения.

Если вы хотите перенести фотографии со смартфона на Android на компьютер с Windows, существуют как минимум пять простых и эффективных способов

Каждый из методов ZDNET работает одинаково в Windows 10 и Windows 11. Ниже – обзор с практическими инструкциями и советами.

Способ 1. Подключите телефон к компьютеру

Самый простой способ перенести фото – скопировать их непосредственно с телефона.

Подключите Android‑устройство к ПК с Windows с помощью USB‑кабеля.

На телефоне переключите режим USB‑подключения на "Передача файлов" (File Transfer/MTP).

На ПК откройте Проводник (File Explorer) и найдите свой телефон – затем откройте папку "Внутренняя память" или "Внутреннее общее хранилище" и найдите подпапку DCIM.

Откройте папку "Камера". Здесь вы можете скопировать и вставить или перетащить фотографии с телефона на компьютер.

Способ 2. Используйте приложение "Фотографии" Windows

Вы также можете импортировать фотографии с мобильного телефона с помощью стандартного приложения "Фотографии" (Photos) в Windows.

Подключите телефон по USB как в пункте 1.

Запустите приложение "Фотографии" (Photos) на ПК, нажмите "Импорт" → "С USB‑устройства".

Выберите свой телефон и нужные изображения, укажите папку назначения и выполните импорт.

Способ 3. Google Фото

Перед началом убедитесь, что на телефоне включено резервное копирование фото в Google Photos (Настройки → "Резервное копирование и синхронизация").

Убедитесь, что в вашем облачном хранилище Google достаточно места для всех ваших фото. Вы также можете изменить размер загружаемых файлов, чтобы загрузить фотографии в сжатом формате для экономии места.

Откройте сайт Google Фото на компьютере и войдите в свой аккаунт. Вы должны увидеть фотографии, синхронизированные с вашим телефоном Android.

Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Загрузить". Ваши фотографии будут сохранены в папке "Загрузки" по умолчанию в виде ZIP-файла.

Способ 4. Microsoft OneDrive

Если вы уже используете Microsoft OneDrive в Windows, вот что нужно сделать.

Установите приложение OneDrive на свой телефон Android, если вы еще этого не сделали.

Нажмите на меню "Фотографии" вверху.

Если функция резервного копирования камеры отключена, нажмите кнопку "Включить", чтобы включить ее.

После синхронизации фотографий откройте папку OneDrive на компьютере. Вы должны увидеть все свои фотографии.

Способ 5. Приложение Phone Link от Microsoft

Инструмент напоминает AirDrop из экосистемы устройств компании Apple, который позволяет просматривать и извлекать фото и другие материалы с телефона Android.

Установите приложение Link to Windows на телефон и Phone Link на ПК; выполните сопряжение устройств.

Через приложение на ПК откройте раздел "Фото", выберите нужное изображение, щелкните "Сохранить как…".

Этот способ особенно удобен для передачи отдельных снимков или быстрых фото‑скриншотов, однако не оптимален для массового экспорта больших библиотек.

