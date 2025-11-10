Он отметил, что враг недавно немного продвинулся в самом Волчанске.

В районе Бологовки на Харьковщине противник снова пересек государственную границу, а также продвинулся в Волчанске. Об этом сообщил в Telegram основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев.

"Вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" - около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника. Именно этим активно пользуется РФ", - отмечает он.

"Напомню, что в планах РФ есть замысел соединить группировки в Волчанске и Двуречной. Выше перечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям", - сказал Немичев.

При этом добавил, что если противнику не удастся взять Купянск, то он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление. Подчеркнул, что нужно действовать и укреплять оборону, пока еще есть время.

Соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула рассказал Суспільне Харків на прошлой неделе, что по району Бологовка, Каменка противник пытается пробить сухопутный коридор в Купянск. Поэтому делает попытки максимально оттеснить Силы обороны от реки Оскол.

По его словам, сейчас фактически районы Нововасильевки, Петро-Ивановки не дают россиянам дотягивать пехоту, какую-то технику и они вынуждены то трубой пользоваться, то переправляться через реку, двигаться вдоль реки и нести потери. Поэтому они там и активизировались - это основная причина.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, в октябре начальник группы взаимодействия со СМИ 1-го пограничного отряда бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко рассказал, что город Волчанск на Харьковщине разрушен до основания, местных жителей уже практически нет, по территории рыщут свиньи и другие домашние животные в поиске пищи.

Он отметил, что "Гарт" отвечает за участок фронта на всем Волчанском направлении, в том числе и сам город.

По словам Даниленко, после потери Агрегатного завода враг очень активизировался, начал проводить больше штурмовых действий, больше использовать разнообразного вооружения. Это артиллерия, минометы, КАБы и прочее.

По информации Даниленко, присутствие врага здесь довольно высокое. И в живой силе, и в технике. Происходит постоянное движение, ротации оккупантов, что в первую очередь связано с высокими потерями, которые несет противник.

