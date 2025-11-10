Потеря Покровска ударит по морально-психологическому состоянию войска и населения Украины.

В случае захвата Покровска российский диктатор Владимир Путин может начать информационно давить на Запад, утверждая, что, мол, помощь для Украины не остановит российское наступление. Об этом военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире канала Суспільне.

Стабилизации ситуации на Покровском направлении нет

Попович отметил, что нельзя говорить, что ситуация в Покровске стабилизирована, потому что враг все еще пытается наступать.

"О стабилизации очень рано говорить на сегодняшний день", - отметил эксперт.

Он напомнил, что российские оккупанты находятся в пределах Покровска и почти весь город сейчас находится в серой зоне. "Это последствия того, что враг накапливался и пытался проникнуть в городскую застройку Покровска. Этот процесс начался не вчера, и не позавчера. Он начался с лета. И сейчас мы видим последствия накопления", - сообщил Попович.

Эксперт отметил, что Силы обороны Украины осуществляют ударно-силовые действия, проводят контрдиверсионную операцию.

"Но, к большому сожалению, пока не удалось заблокировать именно источник этого протекания. А оно прибывает с юга, юго-запада города, с южных его окраин. Сейчас враг оттуда поставляет живую силу, которая уничтожается. Идут уличные бои. Они продолжаются. Устойчивой линии фронта там нет", - подчеркнул Попович.

По его информации, российские оккупанты активно применяют дроны и управляемые авиационные бомбы.

При каких обстоятельствах угроза для Покровска может усилиться

Эксперт считает, что угроза может усилиться, если врагу удастся продвинуться на Гришино. Оккупанты пытаются это делать, в том числе переодеваются в гражданскую одежду для продвижения и дальнейшего накопления.

"Если враг займет Гришино, то, к большому сожалению, надо будет отходить из Покровска и Мирнограда. Но сейчас, пока, этого не наблюдается", - добавил Попович.

Значение Покровска для Украины

Попович считает, что город важен для Украины в военном и политическом плане.

"Если Покровск будет потерян, это будет иметь влияние на морально-психологическое состояние войск и общества. Это может иметь влияние и на геополитическую ситуацию, потому что тогда Путин сможет предъявить результат. Мол, "мы захватили Покровск и Мирноград и будем наступать, чтобы вы не делали и как бы не помогали Украине", - сказал Попович.

При этом, по его мнению, с военной точки зрения, Покровск сейчас сдерживает российское развертывание наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию и на Днепропетровскую область.

"Если Покровск упадет - открывается направление на Днепропетровщину по достаточно широкому фронту и открываются силы, чтобы атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию", - считает Попович.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал УНИАН, ситуация в Покровске сложная, потому что россияне уничтожают городскую застройку сбросом управляемых авиационных бомб. В городе также продолжаются уличные столкновения с оккупантами, стрелковые бои.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты пытаются блокировать логистическое обеспечение на Покровском направлении. Российские войска находятся в большинстве районов Покровска, но не могут окружить город. Враг только проводит миссии по проникновению в Покровск с южной части.

