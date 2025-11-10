Премьера состоится в начале 2026-го.

Киану Ривз возвращается на экраны в новой роли. Вышел трейлер комедии "Удача", где звезда "Джона Уика" и "Матрицы" сыграет ангела-хранителя. Премьера запланирована на 1 января 2026 года.

На YouTube появился первый украинский трейлер фильма "Удача" режиссера Азиза Ансари. В центре сюжета парень Ардж с действительно "дурацким везением". Он живет в своей машине и мечтает об одной девушке, которая даже не знает о его существовании. Однажды вечером в жизнь парня вмешивается ангел Габриэль и решает доказать Арджу, что богатство на самом деле не способно изменить все в корне.

Ангел обменивает жизнь простака с состоятельным предпринимателем Джеффом. Однако, эта выходка Габриэля не остается незамеченной. За такую самодеятельность он становится изгнанником на небесах и оказывается среди смертных. Условием возвращения является "задание со звездочкой": ангелу нужно убедить Арджа отказаться от роскошной жизни.

Кроме Ривза, главные роли сыграли Сет Роген ("Безумные деньги", "Ночь перед похмельем"), Сандра О (сериалы "Убивая Еву" и "Анатомия Грей"), Кеке Палмер ("Мошенницы с Уолл-Стрит", "Ноу"), Стивен Хендерсон ("Дюна") и другие. Что интересно, роль Арджа исполняет сам режиссер Азиз Ансари.

Удача - трейлер

Старт показа комедии "Удача" в украинских кинотеатрах состоится с началом нового года - 1 января.

Также в сети уже появился первый тизер биографического фильма о Майкле Джексоне.

