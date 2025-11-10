Температура в столице ожидается не выше +9°.

Во вторник, 11 ноября, погода в Киеве испортится еще сильнее. Температура в столице снизится, будет пасмурно и польет дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток ожидается +7°...+9°. Будет пасмурно, небо скроется за облаками, из которых почти весь день будет идти дождь.

Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 746-747 миллиметров ртутного столба. Ветер будет несильный, 5-8 м/с.

Погода 11 ноября

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ривне завтра пасмурно, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Тернополе 11 ноября ночью будет +3°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник -пасмурно, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+11°, пасмурно, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +7°...+11°, сильный дождь.

В Одессе 11 ноября - пасмурно, температура ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +9°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +11°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +13°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +15°, пасмурно, сильный дождь.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, +9°...+17°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +11°, днем +14°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +13°, дождь.

