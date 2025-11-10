Саркози освободили из тюрьмы после 20 дней заключения, но он останется под наблюдением

Николя Саркози будет находиться под судебным надзором. Он ограничен в передвижении и не может контактировать с другими обвиняемыми.

После 20 дней заключения бывший президент Франции Николя Саркози вышел из тюрьмы Сант в понедельник. Такое решение принял Апелляционный суд Парижа, сообщила газета Le Monde.

Журналисты пишут, что бывший президент покинул парижскую тюрьму на автомобиле с тонированными окнами в сопровождении полицейских мотоциклистов. Он продолжает находиться под судебным контролем в соответствии с требованиями генеральной прокуратуры.

Суд запретил Саркози контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманином, поскольку бывший президент "способен влиять на различные государственные службы". Издание напомнило, что они виделись в конце октября, и эта встреча вызвала критику.

Кроме того, был вынесен запрет на контакты со всеми обвиняемыми и кабинетом министра юстиции. Также Саркози запрещен выезд за пределы страны.

Во время слушания о рассмотрении ходатайства об освобождении Николя Саркози, который выступал в суде по видеосвязи из тюрьмы, заявил, что его заключение "является тяжелым":

"Это очень тяжело. Несомненно, это тяжело для каждого заключенного. Я бы даже сказал, что это истощает".

Он добавил, что хочет отдать дань уважения персоналу тюрьмы, который "проявил исключительную человечность и сделал этот кошмар терпимым". Он также заявил, что не "представлял, что придется ждать 70 лет, чтобы познакомиться с тюрьмой".

Защита Саркози сообщила, что следующим этапом будет апелляционный процесс. Слушание ожидается в марте.

Арест Саркози - что надо знать

Напомним, что в сентябре Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в преступной группировке по делу о финансировании его президентской кампании Ливией. Уголовный суд Парижа признал его виновным в том, что он сознательно позволил своим сотрудникам обращаться к главе Ливии Муаммару Каддафи с просьбой о тайном финансировании его кампании. Николя Саркози подал апелляцию.

Это беспрецедентный случай заключения бывшего президента в истории Франции. Его заключение также стало первым случаем в Европейском Союзе, где ни один бывший глава государства не был приговорен к тюремному заключению.

