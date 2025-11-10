В рейтинг вошли сразу две модели от популярного японского бренда.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. В это же время некоторые водители особо ценят внедорожники, которые дают еще больше возможностей, включая поездки по бездорожью.

В SlashGear назвали 5 самых надежных кроссоверов и внедорожников 2025 года. Этот рейтинг основан на оценках специалистов J.D. Power.

5 самых надежных кроссоверов и внедорожников 2025 года

Самый надежный субкомпактный кроссовер - Nissan Kicks

Видео дня

Популярный в США кроссовер Nissan Kicks признали самым надежным в сегменте субкомпактных моделей. Это довольно недорогой автомобиль, который выпускается с 2016 года.

Nissan Kicks получил 88 из 100 баллов за свою надежность. Также эксперты похвалили кроссовер за низкий расход топлива.

Самый надежный компактный кроссовер - Toyota RAV4

Кроссовер Toyota RAV4, который также популярен и в Украине, оказался самой надежной моделью в своем сегменте. В издании отметили, что это очень практичный автомобиль, который способен справиться с легким бездорожьем.

Toyota RAV4 получил 87 из 100 баллов за свою надежность. Как и Nissan Kicks, эта модель также имеет очень низкий расход топлива.

Самый надежный среднеразмерный кроссовер - Nissan Murano

Nissan Murano стал вторым кроссовером этого бренда в рейтинге. В издании отметили, что новые автомобили японского производителя стали заметно надежнее моделей 2000-х и 2010-х годов.

В издании поделились, что Nissan Murano обладает неплохой динамикой и просторным интерьером. Модель получила 88 из 100 баллов за свою надежность.

Самый надежный полноразмерный кроссовер - GMC Acadia

Полноразмерный кроссовер GMC Acadia разделяет платформу с Chevrolet Traverse и снаружи кажется гораздо крупнее, чем он есть на самом деле. Эта модель предлагает практичный интерьер и богатое оснащение.

GMC Acadia получил 87 из 100 баллов за свою надежность. Более того, низкий расход топлива радует многих владельцев модели.

Самый надежный полноразмерный внедорожник - Chevrolet Tahoe

Большой и вместительный Chevrolet Tahoe оказался лидером по надежности среди полноразмерных внедорожников. Эта модель предлагает просторный интерьер и вместительный багажник.

Chevrolet Tahoe получил 78 из 100 баллов за свою надежность. Несмотря на большие габариты, владельцы внедорожника заявляют, что этот автомобиль довольно удобно парковать.

Какие автомобили не советует покупать опытный механик

Ранее опытный механик Скотти Килмер призвал не покупать новые автомобили Toyota. Он заявил, что у этих автомобилей ужасное качество сборки и много других проблем.

Килмер рассказал, что у внедорожника Lexus LX (модель на базе Toyota Land Cruiser) с пробегом всего 8000 километров возник ряд проблем. В частности, один из владельцев этой модели пожаловался механику на сбои в работе информационно-развлекательной системы и некоторые проблемы с работой двигателя.

Также механик раскритиковал пикап Toyota Tacoma. По его слвоам, у этой модели есть проблемы с тормозами и трансмиссией.

Вас также могут заинтересовать новости: