Аналитики отметили, что у врага есть ощутимое количественное преимущество.

Происходит осложнение ситуации в Запорожской области - существенное увеличение "серой зоны" и оккупация Успеновки. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что существенно увеличилась "серая зона" в Запорожской области по отрезку Сладкое-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеновское.

"Противник увеличил свое присутствие в районе данных населенных пунктов, где осуществляется постоянная его фиксация по всей серой зоне. В частности, врагу удалось оккупировать полностью населенный пункт Успеновка, проверяется информация об оккупации н.п. Сладкое и Привольное. Сейчас противник активно давит на Новое и Новоуспеновское и уже начинает поглощать Ровнополье", - сказано в сообщении.

В DeepState отмечают, что речь идет о количественном преимуществе противника.

"Под вопросом контроля находится значительная часть территории, что может ставить под угрозу Гуляйполе, ведь оккупация Ровнополья открывает оперативное пространство с севера на сам город и усложняет пребывание позиций в Зеленом Гаю и Высоком (Красном). Все это время Гуляйполе было неприступным городом для противника, который прилагал в свое время много усилий, чтобы попытаться залезть в город, в частности, с направления Марфополя. Теперь открывается новый путь, который может осложнить оборону важного населенного пункта в данном районе", - отмечают аналитики.

Где сейчас враг продвигается быстрее всего

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Юрий Федоров отмечал, что самое быстрое продвижение российской армии наблюдается в районе границ Днепропетровской и Запорожской областей. Он рассказал, что враг вышел в степной район, где достаточно трудно закрепиться войскам Вооруженных сил Украины, которые обороняются.

По словам Федоров, смысл продвижения россиян, вероятно, в том, что они пытаются обойти с севера укрепленный район - Гуляйполе. Эксперт не исключает, что речь идет о "заявке на будущее наступление", которое, очевидно, российский генштаб планирует на 2026 год.

