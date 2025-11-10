Вышки сотовой связи не рассчитаны на работу на такой высоте.

Раздать мобильный интернет в полёте технически невозможно, и причина не в авиакомпаниях, а в самой природе мобильной связи.

Как пишет Slashgear, точка доступа на смартфоне использует сотовую сеть, чтобы раздавать Wi-Fi другим устройствам. На высоте около 10 километров телефон попросту теряет сигнал, вышки не рассчитаны на связь с объектами, движущимися на такой скорости и высоте.

Кроме того, во время полёта смартфоны должны быть переведены в режим полёта. Он отключает все модули связи - и мобильную, и Wi-Fi. Даже если бы устройство смогло поймать сеть, использовать её всё равно запретили бы правила безопасности.

Единственное доступное решение - бортовой Wi-Fi, если он предусмотрен авиакомпанией. Он работает не через наземные станции, а через спутники, которые обеспечивают подключение всего самолёта. Проблема в том, что такой интернет обычно стоит дорого, а скорость нестабильна.

Чтобы не зависеть от обстоятельств, лучше подготовиться заранее: скачать музыку, фильмы или офлайн-карты до вылета. А если всё же решите подключиться к самолётной сети - не вводите пароли и не пользуйтесь банковскими сервисами. Бортовой Wi-Fi, как и любое публичное подключение, не обеспечивает достаточной защиты данных.

