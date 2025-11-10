Федоров заявил, что ни ВСУ, ни армия РФ, вероятно, в ближайшее время не планируют форсировать Днепр.

Наиболее быстрое продвижение российской армии наблюдается в районе границ Днепропетровской и Запорожской областей. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале The Breakfast Show.

"Самое быстрое продвижение - это продвижение вдоль границ Днепропетровской и Запорожской областей на запад. Там российские войска продвигаются. Они вышли в степной район, степной ландшафт, где достаточно трудно закрепиться обороняющимся войскам Вооруженных сил Украины. Однако вопрос, в чем, собственно, смысла этого продвижения? Есть определенные размышления о том и свидетельство того, что русские войска пытаются обойти с севера… укрепленный район - Гуляйполе…", - сказал Федоров.

Эксперт не исключает, что речь о "заявке на будущее наступление", которое, очевидно, российский генштаб планирует на 2026 год.

Кроме того, имеют место, как отметил аналитик, определенные движения вдоль плавней, в районе бывшего Каховского водохранилища в сторону Запорожья, но безуспешные. Эксперт предположил:

"Там застряли российские войска в районе Степногорска. Херсон, вся территория Херсонской области вдоль реки Днепр - там происходят взаимные артиллерийские обстрелы, удары беспилотниками. Но ни та, ни другая сторона не собирается, как я пониманию, всерьез рассматривать вопрос о форсировании Днепра".

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сказал, что российские солдаты пытаются обойти позиции ВСУ по дну бывшего Каховского водохранилища, уничтоженного РФ в 2023 году. По словам Волошина, сейчас водохранилище фактически превратилось в большой луг, поросший буйной растительностью, и противник пытается пройти по дну бывшего Каховского водохранилища, обойти позиции украинских военных в населенных пунктах Плавни, Приморское, чтобы зайти с запада.

