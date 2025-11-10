Звезда, которую разорвала черная дыра, вероятно, имела массу примерно в 30 раз больше солнечной.

Ученые зафиксировали в космосе самую мощную из когда-либо виденных вспышек, которая исходила от сверхмассивной черной дыры - свечение равнялось энергии 10 триллионов Солнц.

Как пишет Interesting Engineering, она расположена примерно в 10 млрд световых лет от Земли и называется J2245+3743. По оценкам, ее масса составляет около 500 млн Солнц.

Согласно наблюдениям, в 2018 году эта черная дыра внезапно увеличила свою яркость в 40 раз, став в 30 раз ярче любых известных аналогичных событий.

Видео дня

"В момент пика ее свечение равнялось энергии 10 триллионов солнц", - подчеркивается в публикации.

По мнению исследователей, эта вспышка стала следствием события разрушения звезды приливными силами. Такое случается, когда звезда подходит слишком близко к черной дыре, и ее разрывает под действием гравитации. Часть звездного вещества отбрасывается в космос, а остальное закручивается вокруг черной дыры, нагревается и излучает мощный свет.

Именно эти процессы, считают ученые, вызывают вспышки, которые можно зафиксировать. В этом случае звезда, которую разорвало, вероятно, имела массу примерно в 30 раз больше солнечной, что и объясняет невероятную силу "взрыва".

Общее количество высвобожденной энергии достигло 10⁵⁴ эргов - это примерно столько, сколько образовалось бы, если бы всю массу Солнца превратить в энергию по формуле Эйнштейна E = mc². Для сравнения: это в миллионы раз больше, чем мощность обычного взрыва сверхновой звезды.

"Это событие уникально не только своей яркостью, но и возрастом: свет от него шел к нам 10 миллиардов лет, то есть вспышка произошла тогда, когда Вселенной было лишь около трети нынешнего возраста. Вспышка произошла в активном галактическом ядре (AGN) - центре галактики, который уже светится из-за того, что черная дыра активно поглощает газ", - пишет Interesting Engineering.

Астроном К. Э. Саавик Форд из Нью-Йоркского городского университета отметила, что такие массивные звезды редкие, но в дисках AGN они могут расти, поглощая вещество вокруг. Астрофизик Мэттью Грэм из Калифорнийского технологического института, добавил:

"Объект одновременно очень далекий и чрезвычайно яркий - мы еще никогда не видели ничего подобного среди AGN".

Отмечается, что подобные события TDE в галактических ядрах фиксируют крайне редко, ведь яркость самих AGN обычно скрывает эти вспышки. Эта же длилась чрезвычайно долго - более 6 лет, если считать по земному времени.

Впрочем, из-за космологического "растяжения времени" (следствие расширения Вселенной), в месте события она длилась примерно 2 года.

Это открытие установило новый рекорд по яркости вспышки, связанной с черной дырой. Оно также доказывает, что в густых газовых дисках вокруг активных ядер могут существовать сверхмассивные звезды, которые иногда погибают в таких грандиозных катастрофах.

Говорится, что полученные данные помогут ученым точнее моделировать процессы "питания" черных дыр и лучше понять эффекты растяжения времени в далеких галактиках.

Исследование также подчеркивает важность долговременных обзоров неба, таких как Zwicky Transient Facility (ZTF) и Catalina Real-Time Transient Survey, которые непрерывно отслеживают изменения в ночном небе.

Другие новости о космосе

Недавно новое исследование предположило, что на краю Солнечной системы может скрываться секретный мир. Исследователи из Принстонского университета назвали эту планету "планетой Y". Ученые думают, что она размером с Землю и имеет каменистую поверхность.

Ученые узнали о возможном существовании этой планеты, заметив, что 50 объектов в поясе Койпера - области ледяных объектов за Нептуном - наклонены под необычным углом.

Вас также могут заинтересовать новости: