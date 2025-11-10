Лавров является верным сторонником режима Путина и долгие годы выполнял его поручения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году назначения, увольнения, перестановки и понижения в должности, проводимые российским диктатором Владимиром Путиным, тщательно анализируются Западом, в том числе и США. Последним субъектом этих спекуляций стал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Старший вице-президент Американского совета по внешней политике в Вашингтоне и эксперт по региональной безопасности на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и РФ Илан Берман в своем материале для Forbes рассказал, почему российский дипломат мог попасть в немилость Путина. По его словам, предпосылкой к этому стало одно важное событие.

Лавров отсутствовал на некоторых важных встречах

Берман напомнил, что Лавров является верным сторонником режима Путина. Он долгие годы выполнял поручения российского диктатора и продвигал его идеологию за пределами России.

Тем не менее, в последние дни Лавров отсутствовал на ряде высокопоставленных мероприятий. Например, дипломата не было на заседании Совета безопасности России 5 ноября, якобы "по соглашению сторон".

Также Берман отметил, что Лаврова исключили из российской делегации на предстоящем саммите G20 в Южной Африке, который состоится в конце ноября. Вместо него возглавлять российскую команду будет гораздо менее влиятельный чиновник - заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Эксперт подчеркнул, что в Кремле отрицают то, что Лавров попал в немилость Путина и может потерять свою должность. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что "в этих сообщениях нет ни капли правды", уверяя всех в том, что дипломат останется министром иностранных дел.

Почему Лавров попал в немилость Путина

Берман добавил, что Лавров провалил переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа после августовского саммита американского лидера и Путина на Аляске. Это привело к отмене запланированной встречи двух лидеров в Будапеште, которая должна была пройти в Венгрии. Это поставило под удар стратегию Путина, которая заключалась в удержании США в стороне от его войны против Украины.

Эксперт отметил, что в Кремле хорошо понимают то, что если администрация Трампа потеряет терпение по отношению к России и поддержит европейские усилия по укреплению Украины, для Москвы результаты могут быть катастрофическими. Он считает, что это может привести к всплеску американской военной помощи Киеву.

Кроме того, Берман обратил внимание на то, что США стали активнее сотрудничать со своими союзниками в Европе, особенно с теми, кто находится близко к России и пытается защитить себя от потенциальной будущей агрессии со стороны Москвы.

Эксперт подчеркнул, что для министра иностранных дел РФ предотвращение реализации этих сценариев является важнейшим приоритетом. Тем не менее, становится все очевиднее, что он не справляется с этой задачей.

Лавров заявил о готовности встретиться с Рубио

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что готов встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. Тем не менее, он сразу заверил, что Кремль "не откажется от своих основных условий" прекращения войны против Украины. Он также сказал, что регулярно общается по телефону с американским чиновником.

Кроме того, Лавров заявил, что "договоренности", достигнутые главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске, были основаны на требованиях, которые российский диктатор высказал в июне 2024 года, и идеях спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

