Мьянма де-факто стала первым иностранным получателем новых вертолетов семейства Ми-38.

7 ноября в столице Мьянмы Нейпьидо состоялась церемония ввода в состав военно-воздушных сил трех поставленных из РФ вертолетов Ми-38Т. Об этом сообщает канал российского Центра анализа стратегий и технологий.

Речь идет о двух транспортных Ми-38Т и одном Ми-38Т в VIP-исполнении для перевозки высших должностных лиц. Вертолеты имеют мьянманские бортовые номера "60-10", "60-11" и "60-12".

Таким образом, Мьянма стала первым фактическим иностранным получателем новых вертолетов семейства Ми-38.

По имеющейся информации, все три вертолета постройки Казанского вертолетного завода были доставлены в Нейпьидо из РФ в сентябре. В конце сентября мьянманские оппозиционные ресурсы распространили видео полета одного из Ми-38Т.

По мнению специалистов, контракт на поставку этих машин был заключен, вероятно, еще в январе 2020 года. Как можно судить, реализацию контракта затянула длительная доработка вертолета и политическая нестабильность в самой Мьянме.

Ми-38 является советским и российским средним многоцелевым вертолетом.

Фактически перед нами очередной российский "долгострой". Проектировать машину начали в далеком 1981 году, а первый полет она совершила только в 2003-м. По данным из открытых источников, сегодня в эксплуатации находятся лишь около десяти серийных вертолетов этого типа.

Версия Ми-38Т является транспортно-десантным вертолетом, созданным по заданию Минобороны РФ. В декабре 2019 года было объявлено о передаче российскому Министерству обороны первого экземпляра Ми-38Т.

Ранее УНИАН сообщил, что, несмотря на сложные экономические условия, РФ не отказывается от создания новых вертолетов и без лишнего шума начала программу разработки винтокрылой машины нового поколения.

Также напомним, что в прошлом году было опубликовано изображение нового российского вертолета, который получил название НВ.17. Как тогда сообщалось, первый полет машина должна осуществить в 2027 году.

