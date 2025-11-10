Гринчук заверила, что защита энергообъектов в Украине продолжается непрерывно.

В Министерстве энергетики отреагировали на масштабный коррупционный скандал в энергетике, детали которого раскрыли сегодня, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП).

Как передает корреспондент УНИАН, министр энергетики Светлана Гринчук во время брифинга заявила, что в случае доказательства вины все причастные к хищениям в "Энергоатоме" лица будут привлечены к ответственности.

"Любые события, которые происходят в "Энергоатоме" как в ключевой компании, которая обеспечивает более 50% необходимой генерации для энергосистемы, они под вниманием всех. И для меня как для министра очень важно, чтобы следственные действия происходили прозрачно, открыто", - сказала она.

Министр также подчеркнула, что меры защиты энергообъектов будут продолжаться и в этот отопительный сезон, и в следующий, ведь количество таких объектов измеряется тысячами.

"Сначала были определены наиболее важные, ключевые - по ним была завершена защита, далее этот список постоянно пополняется, и работа по защите ведется постоянно. Плюс мы должны реагировать и на изменение тактики врага - она действительно меняется, и постоянно добавляются новые и новые объекты - не только энергетика, но и другая инфраструктура, железная дорога. Поэтому здесь и сделано много работы, и она продолжается", - сказала она.

Скандал вокруг "Энергоатома" - что известно

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

В НАБУ сообщили, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Коррупционная схема получила название "Шлагбаум". Как сообщили в НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Функция легализации незаконно полученных средств от проведенных схем возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

