Есть несколько характеристик, по которым определяется "качество" телевизора.

Зайдите в любой магазин техники и увидите десятки одинаковых телевизоров. Все с 4K разрешением, все умные, все обещают яркую картинку, но один стоит 10 тысяч гривень, а другой 30 тысяч. Почему же так?

Дешёвые и дорогие телевизоры действительно могут иметь одинаковое разрешение, но картинка, которую они выдают, отличается радикально. Дело не в самом "4K", а в том, как этот 4K выглядит, в типе матрицы, яркости, контрасте, цветопередаче и обработке изображения.

Матрица решает почти всё

Главное различие в типе панели. Премиальные модели используют OLED или QLED, где каждый пиксель светится сам, обеспечивая глубокий чёрный и насыщенные цвета. У LED-телевизоров подсветка общая, из-за чего картинка кажется плоской и теряет детали в тёмных сценах. Можно вспомнить последний сезон "Игры престолов", где на дешёвых ТВ вообще ничего не было видно, как раз из-за слабого контраста.

Яркость и HDR

Дорогие телевизоры умеют выдавать в разы больше яркости - до 1000 нит и выше. Это важно не только для солнечных комнат, но и для реалистичного HDR, ведь яркие участки светятся как настоящие, а не просто становятся белыми. У бюджетных моделей пиковая яркость часто в два-три раза ниже, поэтому HDR там чисто на бумаге.

Обработка изображения

Ещё один момент - процессор. В дорогих телевизорах стоит мощный чип, который анализирует и улучшает картинку в реальном времени: сглаживает движение, убирает шум, делает апскейл до 4K. Бюджетные устройства этим жертвуют, поэтому старые фильмы и низкое качество видео на них выглядят заметно хуже, а динамичные сцены превращаются в мыло.

Качество сборки и звук

Дорогие модели собирают из более прочных и тонких материалов. Они не греются и не трещат. А вот дешёвые ТВ сделаны из пластика, который быстро теряет вид.

Со звуком всё аналогично: премиальные телевизоры выдают объёмное, сбалансированное звучание, а дешёвые часто звучат плоско и без баса.

Стоит ли переплачивать

Всё зависит от задач. Если телевизор нужен просто для роликов на YouTube - можно брать недорогую LED-модель. Но если вы любите кино, играете на консолях или просто хотите максимум качества, то разница между бюджетным и премиальным ТВ заметна с первых минут. OLED и QLED дают более живую картинку, лучше HDR и больший запас яркости, и эти технологии реально стоят своих денег.

Ранее мы рассказывали, что такое режим HDR в телевизорах и мониторах. С этой технологией у экрана более широкий спектр цветов, которые он может воспроизводить.

