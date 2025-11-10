Людей просят по возможности ограничить пребывание на улице.

В Одессе завтра, 11 ноября, ожидается значительный дождь, спасатели предупреждают о возможном подтоплении улиц - население просят быть бдительным.

В частности, в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности по Одесской области.

В частности, поздно в Одессе и области вечером 10 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м. Это явление сохранится ночью 11 ноября.

Видео дня

В региональном главке ГСЧС заявили, что днем 11 ноября в Одессе ожидается значительный дождь.

"Во время непогоды возможно осложнение движения транспорта, подтопление отдельных улиц и дворов, а также ухудшение видимости на дорогах", - заявили в ГСЧС.

Спасатели Одесской области призывают граждан: быть максимально внимательными во время передвижения по городу; не оставлять автомобили под деревьями, электропроводами и рекламными конструкциями; по возможности ограничить пребывание на улице и следить за обновлениями погоды и предупреждениями ГСЧС.

Также глава Одесской МВА Сергей Лысак заявил, что на 11 ноября Гидрометцентр прогнозирует в Одессе значительный дождь (15-49 мм за 12 часов).

"Призываю быть внимательными и осторожными. В случае ухудшения погоды - ограничить перемещение по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам... Не оставляйте автомобили на решетках дождеприемников. Во время сильного ливня избегайте подземных переходов, подвалов и паркингов, не приближайтесь к линиям электропередач и деревьев", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность.

Непогода в Одессе

Напомним, 30 сентября в Одессе произошел аномальный ливень - весь город был затоплен водой, местами она поднялась на несколько метров. Погибло по меньшей мере 9 человек, в том числе ребенок. Среди погибших - сотрудница Одесской ОГА и сотрудница "Укрзализныци". Сотни домов повреждены, десятки автомобилей были затоплены - владельцам пришлось бросить авто на дорогах и спасать собственную жизнь.

28 октября уже бывший мэр Одессы Геннадий Труханов получил подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время указанного ливня. Фигурантами производства стали еще восемь человек - два заместителя городского головы, директора департаментов городского хозяйства и муниципальной безопасности, сотрудники коммунального предприятия "Городские дороги" и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: