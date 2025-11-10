Мальчик резко заболел.

Жена телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина, рассказала о трудностях с маленьким сыном Тимофеем. Мальчик резко заболел, чем сильно напугал родителей.

25-летняя блогерша поделилась с поклонниками в Instagram, что сначала списала истерику и температуру ребенка на прорезывание зубов. Однако, после того, как совсем не могла успокоить сына, поняла, что что-то не так.

Девушка призналась, что не на шутку испугалась, ведь до этого у малыша не было подобных реакций:

"У Тима температура не из-за зубов, он заболел. Это впервые. Я была в шоке сегодня ночью. Он вчера спал почти весь день, на ночной сон лег в 17 и проснулся в 4 утра с истерикой. Никто почти не спал, Вова уехал на эфир в 5:30. В 9 пришла няня - я выжила".

Позже Екатерина вышла на связь и рассказала о походе к врачу с сыночком, отметив, что их теперь ждет лечение.

Также Остапчук добавила, что несмотря на болезнь сына, их семья отметила важную дату. Маленькому Тимофею 10 ноября исполнилось 11 месяцев.

"Тимоше сегодня 11 месяцев. Время летит..." - написала девушка.

