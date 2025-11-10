/ фото instagram.com/ostapchukkaterynaa

Жена телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина, рассказала о трудностях с маленьким сыном Тимофеем. Мальчик резко заболел, чем сильно напугал родителей.

25-летняя блогерша поделилась с поклонниками в Instagram, что сначала списала истерику и температуру ребенка на прорезывание зубов. Однако, после того, как совсем не могла успокоить сына, поняла, что что-то не так.

Девушка призналась, что не на шутку испугалась, ведь до этого у малыша не было подобных реакций:

"У Тима температура не из-за зубов, он заболел. Это впервые. Я была в шоке сегодня ночью. Он вчера спал почти весь день, на ночной сон лег в 17 и проснулся в 4 утра с истерикой. Никто почти не спал, Вова уехал на эфир в 5:30. В 9 пришла няня - я выжила".

Позже Екатерина вышла на связь и рассказала о походе к врачу с сыночком, отметив, что их теперь ждет лечение.

Остапчука, Екатерина/ скриншот Instagram

Также Остапчук добавила, что несмотря на болезнь сына, их семья отметила важную дату. Маленькому Тимофею 10 ноября исполнилось 11 месяцев.

"Тимоше сегодня 11 месяцев. Время летит..." - написала девушка.

Недавно Екатерина Остапчук резко отреагировала на слухи о том, что начала встречаться с Владимиром, когда тот был еще женат и раскрыла свою правду.

