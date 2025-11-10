Украинские военные пресекают попытки врага закрепиться в многоэтажных домах Покровска.

Россияне наращивают количество штурмов позиций Сил обороны Украины в Покровской агломерации Донецкой области. Самые интенсивные бои в Покровске продолжаются на территории промышленной зоны. Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в Facebook.

Ситуация в Покровске

Отмечается, что бойцы корпуса удерживают полосу обороны. В заявлении говорится о том, что за прошедшую неделю были ликвидированы 236 россиян. Еще 136 вражеских солдата получили ранения.

"Также наши воины поразили 1 танк, 3 боевые бронированные машины, а также 23 единицы авто- и мототехники", - заявили в 7 корпусе БР ДШВ.

Видео дня

Бойцы рассказали, что россияне на прошлой неделе 132 раза атаковали украинские подразделения. Это почти на 20% больше предыдущей недели.

Кроме того, украинские военные пресекают попытки врага закрепиться в многоэтажных домах Покровска, которые он хочет использовать в качестве господствующих высот. Благодаря этому другие подразделения Сил обороны могут выполнять задачи по зачистке врага в городе.

"Продолжается ликвидация россиян в северной части Покровска. Самые интенсивные бои сейчас - на территории промзоны. Пути проникновения противника в этот район находятся под контролем наших военных. Поэтому враг имеет ограниченные возможности для пополнения потерь", - поделились в 7 корпусе БР ДШВ.

Также враг пытается сконцентрировать усилия в других районах Покровска и на западных окраинах для дальнейшего продвижения в сторону села Гришино, добавили военные. В 7 корпусе БР ДШВ заявили, что защитники сдерживают россиян, в частности, благодаря многополосной системе обороны.

Ситуация в Мирнограде

"Продолжается оборонительная операция Мирнограда. Логистика обеспечивается, а пополнение запасов продуктов питания и боекомплекта производится своевременно", - говорится в сообщении.

В 7 корпусе БР ДШВ рассказали, что россияне пытаются атаковать Мирноград с юго-востока. Тем не менее, Силам обороны Украины удается ликвидировать врага на подступах к городу.

Что может дать россиянам захват Покровска

Ранее соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, если Украина не удержит Покровск, российские оккупанты получат преимущество и смогут подтянуть дополнительные расчеты операторов БПЛА в этот сектор.

По словам эксперта, ситуация на востоке Украины, в частности в Мирнограде и Покровске, остается сложной. Он добавил, что Силы обороны Украины все еще удерживают важные позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: