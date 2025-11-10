Цей прогноз ще не остаточний.

После 15 ноября может быть снижение температуры и осадки в виде мокрого снега. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Отвечая на вопрос, известно ли уже, когда ожидается похолодание в Украине и когда в целом по стране будет снег, она отметила, что в ближайшие трое суток на западе и севере температурный фон ночью будет в пределах +1°...+6°, а днем - до +10°.

"На остальной территории - юг, восток и в центральных областях - температурный фон ближайшей ночью будет высокий - где-то около +10 градусов. И дневная температура - также в пределах +10°...+15°", - рассказала эксперт.

В дальнейшем, отметила Голеня, произойдет некоторое снижение ночной температуры: на севере и востоке - до +1°...+6° до конца недели.

"Также максимальная температура будет в пределах +7°...+12° по всей территории Украины", - сказала она.

В то же время, добавила метеоролог, по состоянию на сегодня есть расчеты, что "после 15-го должно быть снижение температуры".

"Но это 50 на 50. Одна модель дает снижение, другая - не дает снижения... Если там произойдет снижение, в начале следующей недели, то там в воскресенье, например, и в субботу уже могут быть осадки в виде мокрого снега. По крайней мере ночью, по северу страны", - отметила Голеня и подчеркнула, что этот прогноз еще не окончательный.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине будет нестабильной. В частности, в первой половине недели будут дожди, пасмурная погода и снижение температуры.

В то же время с середины недели дожди прекратятся, а на западе страны станет теплее. Впрочем, на выходных в Украине ожидается похолодание и даже есть вероятность снега.

Так, к концу недели температура снизится до 0-5 градусов тепла, на юге будет 6-10 тепла. В Карпатах и на северо-востоке есть вероятность снега.

