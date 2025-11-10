Беспилотники попали в насосную станцию на территории нефтебазы.

В ночь на 10 ноября подразделения Сил специальных операций (ССО) нанесли успешное поражение по нефтебазе "Гвардейская", что в поселке Гвардейское Симферопольского района временно оккупированного Крыма.

Как сообщили ССО в Telegram, беспилотники попали в насосную станцию на территории нефтебазы. Это уже третье успешное поражение объекта Силами специальных операций меньше чем за месяц.

Военные объяснили, что нефтебаза "Гвардейская" является важным элементом топливо-логистической системы оккупационных властей в Крыму, ведь она играет роль в обеспечении военных объектов и транспорта вражеской армии.

"Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального обессиливания врага продолжать наступательные действия", - говорится в сообщении.

Предыдущий удар по нефтебазе "Гвардейская"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 ноября дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская". Тогда был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен.

В то же время в этом же районе были поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестностях, поселок Битумное. Были уничтожены объекты резервуарного парка.

