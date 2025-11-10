Если оккупантам удастся занять город, они будут терроризировать восточную часть Днепропетровской области, считает Жмайло.

Если Украина не удержит Покровск, россияне получат преимущество и смогут подтянуть дополнительные расчеты операторов БпЛА в этот сектор. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Киев24.

По его словам, ситуация на востоке Украины, в частности в Мирнограде и Покровске, остается сложной, но Силы обороны Украины все еще удерживают важные позиции.

"Но если мы не сделаем все возможное сейчас в этом секторе, то тогда россияне действительно будут иметь преимущество. Если они займут весь Покровск, то подтянут дополнительные расчеты операторов БпЛА, чтобы с высоты усложнять оборону в этом секторе и в западном направлении, терроризируя восточную часть Днепропетровской области", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что именно поэтому в город были направлены элитные подразделения, в том числе ГУР, ССО. По его мнению, если россияне захватят Покровск, это существенно изменит ситуацию на фронте.

"Если не переломить максимум их сил, то потом мы увидим гораздо, гораздо большее "пятно" оккупации", - добавил он.

Зачем Путину Покровск

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович заявил, что в случае захвата Покровска российский диктатор Владимир Путин может начать информационно давить на Запад таким утверждением, что, мол, помощь для Украины не остановит российское наступление. по мнению Поповича, нельзя говорить, что ситуация в Покровске стабилизирована, потому что враг все еще пытается наступать.

Он напомнил, что российские оккупанты находятся в пределах Покровска и почти весь город сейчас в серой зоне. Эксперт отметил, что Силы обороны Украины осуществляют ударно-силовые действия, проводят контрдиверсионную операцию.

