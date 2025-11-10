Андрей Косинов отмечает, что плесень распространяется достаточно быстро.

На фоне сложной ситуации с отоплением в стране украинцы высказывают опасения относительно его возможного отключения. Это может привести не только к дискомфорту, но и к серьезным последствиям для жилищ. Во влажном и прохладном помещении быстро развивается плесень, которая может повредить стены, потолки и опасно влиять на здоровье человека. Андрей Косинов, врач Киевского Центра контроля и профилактики болезней, объяснил корреспонденту УНИАН, как вовремя заметить проблему и предотвратить ее распространение.

Когда и почему может появиться плесень в доме

Чтобы понять причины появления плесени, прежде всего нужно учесть условия, которые способствуют ее появлению: окружение, температура и уровень влажности. Основным фактором ее появления является повышенная влажность - более 60%. Именно в таких условиях создается благоприятная среда для роста грибка, говорит Косинов.

"Обычно плесень активно растет, когда в помещении примерно +5...+7 °C и выше, и при этом есть высокая влажность. Если будет 60%, то уже будет ощущаться сырость. Лучше купите гигрометр, если вы считаете, что у вас очень высокая влажность и хотите контролировать этот момент", - рекомендует врач.

Он отмечает, что плесень распространяется достаточно быстро, и если вы заметили ее первые признаки, при благоприятных условиях, а именно - повышенная влажность, грибку хватит недели, чтобы распространиться на стенах или потолке. Если вовремя начать проветривать и бороться с ней, процесс можно остановить, но плесень сама по себе не исчезнет - ее нужно убрать. Стоит помнить: как только условия снова станут благоприятными, грибок начнет расти дальше, подчеркнул медик.

Косинов утверждает, что плесень растет в основном на органических материалах, поэтому часто появляется на дереве, ткани, стенах, если для их побелки использованы такие соединения и тому подобное.

Что делать, чтобы в холодном доме не появилась плесень

Основной способ борьбы с плесенью - регулярное проветривание помещения, говорит врач. Если на улице воздух сухой, а внутри дома все равно сохраняется влажность, проблема заключается в плохой вентиляции, замечает Косинов.

Если в ванной комнате, например, нет хорошей вентиляции, не закрывайте дверь после пользования. Часто грибок появляется даже в стиральной машине - из-за того, что ее сразу после стирки плотно закрывают. Достаточно просто открыть дверцу, чтобы лишняя влага вышла. То же касается и ванны: после купания оставьте дверь открытой, дайте помещению высохнуть. Такие простые действия помогают предотвратить развитие плесени.

Если плесень уже появилась, важно как можно скорее определить место, где именно растет грибок, тщательно убрать этот участок, очистить поверхность, обработать дезинфектором и, при необходимости, заклеить пораженную зону.

"Если вы видите, что плесень уже растет, механически ее удалите, обработайте каким-нибудь средством, желательно с хлором. Сейчас их много. Если плесень уже распространилась на стенах - лучше удалить ее механически, обработать, а после этого заштукатурить. Но удалять нужно обязательно", - рассказывает Косинов.

Иногда, когда помещение сильно поражено плесенью, для ее удаления может понадобиться ремонт, ведь более простые способы уже не будут эффективными.

Чего боится плесень? Действенны ли народные методы и какие?

По словам врача, для борьбы с плесенью можно использовать подручные средства - уксус или отбеливатель, который продается в любом магазине. Важно, однако, быть осторожным: в некоторых средствах содержится чрезмерное количество хлора, поэтому работать с ними следует в хорошо проветриваемом помещении.

"Люди берут "Белизну", там огромное количество хлора. Вот уж очень простой продукт, который вы можете приобрести где угодно. Ну и защитные средства для работы с ней обязательно нужны: наденьте маску, пожалуйста, и наденьте что-то на глаза. Ведь мелкодисперсные частицы плесени могут попадать в организм во время очистки. Для большинства людей это не представляет угрозы, однако при ослабленном иммунитете существует риск заражения", - подчеркнул он.

Также Косинов отметил, что для борьбы с плесенью можно использовать уксус. Оба эти продукты хорошо справятся со своей задачей, хотя их нельзя назвать более действенными, чем специализированные средства для борьбы с плесенью.

Что будет, если жить в комнате с плесенью

По словам медика, плесень представляет наибольшую опасность для людей с пониженным иммунитетом, поэтому им особенно опасно находиться во влажных помещениях.

"В риске люди, которые принимают гормональные препараты, особенно дексаметазон. Например, если у них аллергия. Далее, такие состояния, как сахарный диабет, особенно второго типа, потому что он снижает защитный барьер сам по себе и человек достаточно легко может инфицироваться грибком. Если человек принимает препараты железа, он тоже благоприятен к поражению грибком", - объясняет Косинов.

При этом грибок может поражать не только кожу, но и внутренние органы, вызывая опасные заболевания - от грибковой пневмонии до поражения гайморовых пазух или глаз.

"Например, может быть воспаление легких, но оно будет грибковое. Воспаление гайморовых пазух, поражение органов, например, глаз. И надо помнить, у нас есть антибиотики против плесени, но, во-первых, они очень дорогие. Их надо колоть внутривенно, и прогноз может быть не очень положительным. Оно лечится, но очень тяжело. И не надо до этого доводить себя", - предостерегает врач.

По его словам, иногда симптомы кажутся несерьезными - легкий насморк, заложенность носа или периодическая головная боль. Плесень постепенно разрушает ткани, может поражать пазухи, легкие и даже проникать в мозг. Если появляется одышка или затрудненное дыхание - стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

справка Андрей Косинов специалист отдела коммуникаций Киевского центра контроля. Андрей Косинов - специалист отдела коммуникаций Киевского центра контроля. Занимается информационно-разъяснительной работой относительно тех или иных болезней и популяризирует здоровый образ жизни среди взрослых и детей. Читает лекции в университетах и школах на эту тематику. Также занимается проблемами вакцинации и гипертонической болезни.

