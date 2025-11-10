В православный праздник сегодня наши предки соблюдали особую традицию.

11 ноября по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают преподобного Феодора Студита, которого считают одним из самых почитаемых святых-византийцев. Дата имеет также свои народные традиции и приметы. О них, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

В православный праздник 11 ноября по новому стилю (по старому - 24 ноября) почитают преподобного Феодора Студита, которого называют пламенным учителем Церкви.

Феодор родился в Константинополе в IX веке, был родом из знатной и богатой семьи. Родители воспитали его в духе христианской веры. Отец его отказался от высокой должности из-за несогласия с иконоборчеством - после этого вместе с матерью они ушли в монастырь и посвятили жизнь Богу.

Феодор был очень красноречив и знал Священное Писание, он не раз принимал участие в богословских спорах об иконопочитании. Позже он стал монахом и игуменом Студийского монастыря. отсюда и пошло его прозвище - Студит.

Феодор Студит составил строгий монастырский устав. Также он написал много церковных канонов, его признали одним из крупнейших духовных учителей своего времени. Хотя сама жизнь у святого была сложной: его не раз отправляли в ссылки из-за верности православию.

По преданию, Феодор предсказал час, когда умрет и наставил братьев хранить веру и почитать святые иконы.

***

Какой православный праздник сегодня отмечают по новому стилю еще:

вспоминают великомученика Мину Фригийского, воина;

мученика Виктора и мученицу Стефаниду;

священномученика Викентия Сарагосского, диакона,

а также мученика Стефана Дечанского.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают согласно юлианскому (старому) календарю - 11 ноября вспоминают святую Анастасию Рымляныню.

О чем просят у святого, что можно делать 11 ноября

Так как преподобный Феодор Студит при жизни славился своими чудесами, то в день памяти святого просят защитить от пожаров, диких зверей, исцелить от болезней, особенно желудочных.

В народе день прозвали Федор Студит, или Федор Мороз и верят, что святой управляет стужей и снегопадами. У него просят снежную и теплую зиму и стараются завершить все полевые работы.

День советуют провести в спокойствии и чистоте, а хозяйкам, согласно традиции, следует избавиться от кружек и тарелок со сколами - чтобы в доме водились деньги и не было ссор.

Что нельзя делать 11 ноября

Церковь в этот день порицает гнев, зависть, лень, жадность, а также учит, что нельзя ссориться, желать кому-то зла или отказывать в помощи.

По народным поверьям, 11 ноября - день особый и даже немного опасный. Считается, что Федор Мороз не любит беспорядок: если оставить грязь или немытую посуду, можно навлечь болезни и неудачи.

Также, по поверьям предков, сегодня нельзя:

лениться и бездельничать - к убыткам;

играть с огнем - это к пожару;

дарить полотенца - к болезням.

День считается временем внутреннего спокойствия и чистоты.

Приметы 11 ноября

Приметы дня подсказывают, какой будет зима и чего ждать от природы:

голуби воркуют - будет тепло, а если вороны раскаркались - жди холода;

облака низко плывут - быть морозу;

иней на деревьях - снега не будет;

день выдался теплый - зима будет мягкой, холодный - к лютым морозам;

сильный ветер - зима обещает быть суровой.

Говорят, если на Федора идет дождь, то до Введения продержатся оттепели,

а если начнется стужа, то зима будет долгой и лютой.

