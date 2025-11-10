11 ноября по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают преподобного Феодора Студита, которого считают одним из самых почитаемых святых-византийцев. Дата имеет также свои народные традиции и приметы. О них, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре
- Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
- О чем просят у святого, что можно делать 11 ноября
- Что нельзя делать 11 ноября
- Приметы 11 ноября
Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре
В православный праздник 11 ноября по новому стилю (по старому - 24 ноября) почитают преподобного Феодора Студита, которого называют пламенным учителем Церкви.
Феодор родился в Константинополе в IX веке, был родом из знатной и богатой семьи. Родители воспитали его в духе христианской веры. Отец его отказался от высокой должности из-за несогласия с иконоборчеством - после этого вместе с матерью они ушли в монастырь и посвятили жизнь Богу.
Феодор был очень красноречив и знал Священное Писание, он не раз принимал участие в богословских спорах об иконопочитании. Позже он стал монахом и игуменом Студийского монастыря. отсюда и пошло его прозвище - Студит.
Феодор Студит составил строгий монастырский устав. Также он написал много церковных канонов, его признали одним из крупнейших духовных учителей своего времени. Хотя сама жизнь у святого была сложной: его не раз отправляли в ссылки из-за верности православию.
По преданию, Феодор предсказал час, когда умрет и наставил братьев хранить веру и почитать святые иконы.
***
Какой православный праздник сегодня отмечают по новому стилю еще:
- вспоминают великомученика Мину Фригийского, воина;
- мученика Виктора и мученицу Стефаниду;
- священномученика Викентия Сарагосского, диакона,
а также мученика Стефана Дечанского.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают согласно юлианскому (старому) календарю - 11 ноября вспоминают святую Анастасию Рымляныню.
О чем просят у святого, что можно делать 11 ноября
Так как преподобный Феодор Студит при жизни славился своими чудесами, то в день памяти святого просят защитить от пожаров, диких зверей, исцелить от болезней, особенно желудочных.
В народе день прозвали Федор Студит, или Федор Мороз и верят, что святой управляет стужей и снегопадами. У него просят снежную и теплую зиму и стараются завершить все полевые работы.
День советуют провести в спокойствии и чистоте, а хозяйкам, согласно традиции, следует избавиться от кружек и тарелок со сколами - чтобы в доме водились деньги и не было ссор.
Что нельзя делать 11 ноября
Церковь в этот день порицает гнев, зависть, лень, жадность, а также учит, что нельзя ссориться, желать кому-то зла или отказывать в помощи.
По народным поверьям, 11 ноября - день особый и даже немного опасный. Считается, что Федор Мороз не любит беспорядок: если оставить грязь или немытую посуду, можно навлечь болезни и неудачи.
Также, по поверьям предков, сегодня нельзя:
- лениться и бездельничать - к убыткам;
- играть с огнем - это к пожару;
- дарить полотенца - к болезням.
День считается временем внутреннего спокойствия и чистоты.
Приметы 11 ноября
Приметы дня подсказывают, какой будет зима и чего ждать от природы:
- голуби воркуют - будет тепло, а если вороны раскаркались - жди холода;
- облака низко плывут - быть морозу;
- иней на деревьях - снега не будет;
- день выдался теплый - зима будет мягкой, холодный - к лютым морозам;
- сильный ветер - зима обещает быть суровой.
Говорят, если на Федора идет дождь, то до Введения продержатся оттепели,
а если начнется стужа, то зима будет долгой и лютой.