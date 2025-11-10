Александр Федиенко, народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в разговоре с корреспондентом УНИАН рассказал о своем видении по расширению линейки образцов дронов и вопросах их масштабирования, а также о не нужности ссориться прилюдно с Китаем, который является на сегодня основным поставщиком комплектующих для БПЛА и другой военной продукции.
Вы отмечали, что уже устали на комитете рассказывать Минобороны и, в частности, "Агентству оборонных закупок" МОУ, которое обеспечивает боеприпасы, БПЛА и технику для нужд Вооруженных сил Украины, что надо прекратить бесконечный поток инноваций различных дронов.
Ситуация такова, что по дронам у нас приблизительный паритет с россиянами. В каких-то вопросах мы играем на опережение - впереди то мы, то они. Но мы страна инноваций - постоянно выходим на трибуну, говорим, что мы разработали какой-то чудо-дрон. А когда начинаешь с производителем говорить о масштабировании производства, то начинается много проблем. А война идет и уже сейчас надо воевать. Может у разработчика и классный дрон, но его, по сути, нет - ни физически, ни перспектив с точки зрения масштабирования.
А что сделали россияне? Они эту проблему поняли сразу, поэтому взяли в разработку, условно говоря 10-20 типов дронов, и начали по лицензионному соглашению масштабировать по всей стране их производство. То есть теперь каждое предприятие не придумывает нового дрона, а оно просто берет лицензию на тот, который выпускают все, и его масштабирует - тупо клепает. И этот дрон просто периодически совершенствуется.
Что это решает? Во-первых, запасные части все унифицированы. Во-вторых, есть осведомленность пилотов и навыки управления дронами. То есть, когда пилот на войне каждый день получает партию дронов, то он не делает большие глаза, не понимая как с дроном новой модели работать, потому что его никогда не видел и им не летал. Он не говорит, что ему надо неделю, чтобы научиться, а командиру не приходится отвечать: "Да какая неделя? У меня война".
Вот какая наша проблема. Нам нужно прекратить всю эту историю с инновациями. Ее просто надо закрыть. И мы должны начать приходить к унификации 10-30 максимум типов дронов, просто масштабировать их производство, а все новации надо тормозить. Потому что сейчас мы выглядим так радостно: "О чудо, мы сделали супердрон, который будем летать на 25 тысяч километров". Офигенно. Сделали. И когда он будет массово летать? Вопрос без ответа.
Но ведь инновации также не стоит отбрасывать. Ведь довольно поучительная история с дронами на оптоволокне, когда мы на них начали первые летать, но потом из-за сомнений относительно их жизнеспособности в боевых условиях, не перешли к их масштабированию. И тут россияне нас догнали и начали массовое производство, нанося нам проблемы на фронте.
В данной ситуации сработало то, что Россия ближе к Китаю, имеет беспрепятственные поставки комплектующих.
Я же говорю о том, что сейчас в обществе раздувается нарратив, что надо максимально заблокировать все китайское. Даже кто-то из чиновников предложил повышение налогов на посылки от АІіЕхргеѕѕѕ. Ну это надо быть полными идиотами. У нас все производство дронов на китайских комплектующих. Кто бы что ни говорил, у нас практически все именно из этой страны. Мы можем послать Китай на три веселые буквы, громко хлопнуть дверью, но тогда все дронщики скажут, что мы идиоты. Потому что нет альтернативы в настоящее время для китайских комплектующих. Любой боевой пилот дрона скажет, что мы без Китая проиграем эту войну. Все точка.
Сейчас у нас есть другая проблема. Китай, который вдохновенно дружит с Россией пытается заблокировать поступление в Украину комплектующих для продукции, которая используется на фронте.
Мы уже сегодня и так всю продукцию покупаем не напрямую, а через вторые и третьи страны. И у нас просто длинное плечо поставки. У россиян это плечо поставки короткое - Китай-Россия, Россия-Китай. А нам приходится тратить время, привлекать другие страны. Не будем называть какие именно, но исходим из тех реалий, которые сложились.
Народный депутат. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа".
Председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Эксперт по вопросам кибербезопасности, телекоммуникаций, ИТ-технологий и информационной безопасности.