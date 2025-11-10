Федиенко считает, что не нужно все время увлекаться чудо-дронами, которых еще нет, а выпускать типичные образцы.

Александр Федиенко, народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в разговоре с корреспондентом УНИАН рассказал о своем видении по расширению линейки образцов дронов и вопросах их масштабирования, а также о не нужности ссориться прилюдно с Китаем, который является на сегодня основным поставщиком комплектующих для БПЛА и другой военной продукции.

Вы отмечали, что уже устали на комитете рассказывать Минобороны и, в частности, "Агентству оборонных закупок" МОУ, которое обеспечивает боеприпасы, БПЛА и технику для нужд Вооруженных сил Украины, что надо прекратить бесконечный поток инноваций различных дронов.

Ситуация такова, что по дронам у нас приблизительный паритет с россиянами. В каких-то вопросах мы играем на опережение - впереди то мы, то они. Но мы страна инноваций - постоянно выходим на трибуну, говорим, что мы разработали какой-то чудо-дрон. А когда начинаешь с производителем говорить о масштабировании производства, то начинается много проблем. А война идет и уже сейчас надо воевать. Может у разработчика и классный дрон, но его, по сути, нет - ни физически, ни перспектив с точки зрения масштабирования.

А что сделали россияне? Они эту проблему поняли сразу, поэтому взяли в разработку, условно говоря 10-20 типов дронов, и начали по лицензионному соглашению масштабировать по всей стране их производство. То есть теперь каждое предприятие не придумывает нового дрона, а оно просто берет лицензию на тот, который выпускают все, и его масштабирует - тупо клепает. И этот дрон просто периодически совершенствуется.

Что это решает? Во-первых, запасные части все унифицированы. Во-вторых, есть осведомленность пилотов и навыки управления дронами. То есть, когда пилот на войне каждый день получает партию дронов, то он не делает большие глаза, не понимая как с дроном новой модели работать, потому что его никогда не видел и им не летал. Он не говорит, что ему надо неделю, чтобы научиться, а командиру не приходится отвечать: "Да какая неделя? У меня война".

Вот какая наша проблема. Нам нужно прекратить всю эту историю с инновациями. Ее просто надо закрыть. И мы должны начать приходить к унификации 10-30 максимум типов дронов, просто масштабировать их производство, а все новации надо тормозить. Потому что сейчас мы выглядим так радостно: "О чудо, мы сделали супердрон, который будем летать на 25 тысяч километров". Офигенно. Сделали. И когда он будет массово летать? Вопрос без ответа.

Но ведь инновации также не стоит отбрасывать. Ведь довольно поучительная история с дронами на оптоволокне, когда мы на них начали первые летать, но потом из-за сомнений относительно их жизнеспособности в боевых условиях, не перешли к их масштабированию. И тут россияне нас догнали и начали массовое производство, нанося нам проблемы на фронте.

В данной ситуации сработало то, что Россия ближе к Китаю, имеет беспрепятственные поставки комплектующих.

Я же говорю о том, что сейчас в обществе раздувается нарратив, что надо максимально заблокировать все китайское. Даже кто-то из чиновников предложил повышение налогов на посылки от АІіЕхргеѕѕѕ. Ну это надо быть полными идиотами. У нас все производство дронов на китайских комплектующих. Кто бы что ни говорил, у нас практически все именно из этой страны. Мы можем послать Китай на три веселые буквы, громко хлопнуть дверью, но тогда все дронщики скажут, что мы идиоты. Потому что нет альтернативы в настоящее время для китайских комплектующих. Любой боевой пилот дрона скажет, что мы без Китая проиграем эту войну. Все точка.

Сейчас у нас есть другая проблема. Китай, который вдохновенно дружит с Россией пытается заблокировать поступление в Украину комплектующих для продукции, которая используется на фронте.

Мы уже сегодня и так всю продукцию покупаем не напрямую, а через вторые и третьи страны. И у нас просто длинное плечо поставки. У россиян это плечо поставки короткое - Китай-Россия, Россия-Китай. А нам приходится тратить время, привлекать другие страны. Не будем называть какие именно, но исходим из тех реалий, которые сложились.