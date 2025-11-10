Для прохождения теста на личность надо выбрать одну елку.

Хотя сейчас только ноябрь, в супермаркетах и бутиках уже начинается новогодняя лихорадка. Завозят одежду, декор и другие атрибуты на Рождество.

Поэтому мы составили психологический тест по картинкам с новогодними елками, которые являются главным символом этого праздника. С помощью теста вы сможете лучше узнать свою индивидуальность.

Тест на личность - результаты

Чтоб пройти психологический тест, внимательно посмотрите на каждую елку несколько секунд и выберите ту, которая больше всего привлекает ваше внимание.

Елка № 1

Вас переполняет жизненная энергия и радость. Как экстраверт, вы открыты всем возможностям, которые предлагает жизнь. Вы - креативный, общительный и разносторонний человек, любите играть и веселиться.

Вам нравится разнообразно проводить свое время: вечеринки, путешествия и ужины с друзьями. Однако у вас есть и слабая сторона. Хотя у вас много желаний, вы не хотите взрослеть. Такие люди часто живут не по средствам, имеют проблемы с лишним весом и не довольны тем, что у них есть. Используйте свои хорошие качества на благо и не совершайте сомнительные поступки.

Елка № 2

Вы обладаете замечательным художественным чутьем, чувством прекрасного и мощной интуицией. Вы - мечтательный и экстравагантный человек, который заботиться о своем имидже и внешнем виде.

Вы выражаете себя через искусство: можете быть поэтом, музыкантом, художником, флористом или дизайнером.

В то же время вы склонны к меланхолии, не умеете жить настоящим и постоянно прячетесь в мыслях о прошлом или мечтах о будущем. Поскольку вы любите все необычное и эксцентричное, то вас не пугают скандалы и запретные вещи.

Елка № 3

Вы настоящий реалист с глубоким пониманием ситуации вокруг. У вас обостренное чувство справедливости - всегда защищаете себя и своих близких. Вы не ждете удачных времен, а сразу переходите к действиям. Вы решительный, никогда не отступаете и не тратите время на сожаления.

С другой стороны вы авторитарная, прямолинейная и агрессивная личность, которая любит отдавать приказы и контролировать всех вокруг. Окружающим ваша готовность спорить, провоцировать и навязывать свое мнение внушает страх.

Елка № 4

Вы спокойный, дружелюбный и практичный человек, который отличается природной добротой, простотой и приветливостью. Вы не склонны критиковать или осуждать людей. В любой ситуации вы пытаетесь сгладить конфликт и прийти к примирению. По своей натуре вы настоящий дипломат.

При этом вы очень впечатлительный, плывете по течению и испытываете противоречивые чувства.

Когда дело касается ваших самых глубоких привязанностей, вы оступаетесь и совершаете ошибки. Затем зализываете раны и долго страдаете, оглядываясь на прошлое с меланхолией. В бой вы не рветесь - довольствуетесь тем, что есть.

Елка № 5

Вы держите эмоциональную дистанцию с окружающими и трепетно оберегаете свою личную жизнь от вмешательства.

Вы мало говорите, замкнуты и наблюдательны. Со стороны кажетесь холодным и отстраненным. В то же время вы прекрасный слушатель, спокойный, дружелюбный и добрый человек.

В трудные времена вы склонны впадать в депрессию. Вы довольно параноидальны, самонадеянны и можете проявлять эгоизм.

Елка № 6

Вы критично относитесь к себе и другим, всегда стремитесь к совершенству как внутри, так и снаружи, создавая мир справедливости и своего порядка. Вы инстинктивно оцениваете ситуации. Всегда понимаете, что хорошо, а что - плохо, что правильно, а что - неправильно. Вы - перфекционист, искренний честный человек. Практичная, сдержанная, непреклонная и серьезная личность.

Из–за этих качеств окружающие видят вас педантичным и излишне суетливым. Многие считают вас самовлюбленным.

