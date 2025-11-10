Рэперша активно занялась собственным здоровьем.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona неожиданно заговорила о завершении карьеры и планировании беременности. Звезда активно занялась собственным здоровьем и отношениями с бойфрендом.

Представительница Украины на "Евровидении-2024" в интервью программе "Тур звездами" отметила, что действительно размышляет о приостановлении своей творческой деятельности ради семьи:

"Мне уже 35 скоро. Возможно скоро придет тот период, когда я начну выбирать только себя и возможно придется уйти со сцены. Я уже думаю об этом".

Alyona Alyona поделилась, что уже готовится к материнству. По словам рэперши, она решила улучшить состояние здоровья и исключить плохие привычки.

"Во-первых, я три года не ела мясо. Сейчас немножко начала его есть, потому что упало железо и феретин. Ох, надо следить - это штука, которая влияет на то, будешь ли ты беременна или нет. Я слежу, но на самом деле для начала надо немного сбросить вес, потому что если еще плюс 20 кг за беременность, моему организму будет очень тяжело. Подхожу к этому сознательно и когда наступит тот период, будет диета. Я не курю уже три года, я сейчас взяла аскезу - не употребляю алкоголь. Я буду такой сознательной мамочкой", - подчеркнула она.

При этом исполнительница отметила, что не планирует пополнение сейчас, ведь имеет очень плотный график и большую нагрузку.

К слову недавно Alyona Alyona рассказала о своем бойфренде и объяснила, почему они не живут вместе.

