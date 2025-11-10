Девушка раскрыла историю поиска их "крепости".

Популярная украинская блогерша Саша Бо (Тарнавская), за жизнью которой следит более 1,7 миллиона подписчиков, поделилась с ними радостной новостью.

Сегодня она опубликовала в своем Instagram-канале фотографии строительства нового дома для их семьи. По ее словам, история этого дома длилась почти два года. Сначала пара купила участок в другом конце города, но решила отложить строительство на более уверенные времена. Несмотря на это, они продолжали мониторить другие дома и земельные участки.

Однажды супругам попался участок с монолитным каркасом. После осмотра они почувствовали вдохновение, однако снова решили поставить этот вопрос на паузу. Когда через шесть месяцев муж Саши увидел, что участок до сих пор продается, они решили, что это судьба:

"В тот день у нас появилась стабильность под ногами, приятные хлопоты и много вдохновения и мечты, чтобы работать еще больше с более сильной мотивацией! А предыдущий участок продали, потому что это была не наша история. Мне трудно передать словами, насколько я волнуюсь, когда пишу этот текст. Я мечтала о собственном доме всю свою жизнь! Я хочу видеть в нем много детей, собак, большой сад и пространство для каждого".

Александра добавила, что за этот год они успели навести порядок в документах, а также подвести все необходимые коммуникации, накрыть крышу, построить стены и заказать окна.

