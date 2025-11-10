Артистка отметила, что они оба были творческими натурами.

Украинская певица Наталья Дзенькив, более известная как Lama, высказалась о своем разводе с продюсером Виталием Телезиным. Они состояли в браке с 1997 по 2012 год.

В интервью Алине Доротюк артистка подтвердила, что на разрыв повлиял кризис в ее творчестве, однако проблема заключалась не только в этом. По словам Натальи, у них с Виталием был замечательный творческий тандем, который не подходил для создания семьи. Сейчас же она имеет идеальные отношения для семьи, однако не идеальные - для творчества:

"Наверное, слишком много музыки было. Хотя, с одной стороны, это классно. Я где-то скучаю по этому, потому что когда мы были вместе, мы быстрее писали. Потому что мы были больше в этой атмосфере, друг друга побуждали. С другой стороны - надо со всем этим совместить семью".

Наталья призналась, что ее творческой стороне иногда не хватает отдельного пространства, где она бы могла заниматься музыкой. Кроме того, за бытовыми делами на это может просто не оставаться времени и вдохновения.

Напомним, ранее о разводе с женой сообщил украинский актер-военнослужащий Даниил Мирешкин.

