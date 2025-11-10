В ЕС значительно выросло количество украинцев, ищущих убежище, - СМИ

Впервые среди беженцев было больше мужчин, чем женщин.

Количество граждан Украины, получивших временную защиту в Европейском Союзе, достигло самого высокого уровня с августа 2023 года - количество людей, ищущих убежище, увеличилось вдвое. Как пишет Die Zeit, одной из главных причин этого стало то, что украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили свободно выезжать из страны.

По данным Евростата, в сентябре одобрено 79 205 заявлений на получение временной защиты - на 49% больше, чем в августе. Это самый высокий показатель за последние два года. Доля совершеннолетних мужчин среди украинцев, получивших защиту, выросла до 47%. Впервые среди беженцев было больше мужчин, чем женщин (31%). Еще 22% приходилось на несовершеннолетних.

По состоянию на конец сентября в странах ЕС находилось 4,3 миллиона украинцев с временной защитой. Напоминается, что указанный статус, предусмотренный законодательством ЕС, предоставляется людям, которые в силу чрезвычайных обстоятельств не могут вернуться в свою страну, чтобы разгрузить национальные системы убежища.

"Директива о временной защите существует с 2001 года, но впервые ее применили именно после начала российского полномасштабного вторжения в Украину", - пишет издание.

Больше всего украинцев с таким статусом находится в Германии - около 1,2 миллиона человек, то есть почти 28% всех. Еще миллион проживает в Польше (23,5%). Если учитывать соотношение к количеству населения, то больше всего украинцев приняла Чехия - 35,7 человека на каждую тысячу жителей. В Германии этот показатель составляет 14,6, а в целом по ЕС - 9,6.

"В июне Совет ЕС продлил действие временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2027 года. В то же время российская агрессия продолжается уже более трех с половиной лет. В последнее время Россия снова усилила атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на энергетические объекты, что привело к перебоям со светом и теплом в стране", говорится в публикации.

Напомним, почти 300 тысяч беженцев из Украины, имеющих статус временной защиты в США, оказались в серьезной кризисной ситуации с продовольствием из-за потери помощи по программе SNAP. Как сообщил гендиректор неприбыльной организации Hope For Ukraine Юрий Боечко, это связано с политикой администрации президента США Дональда Трампа по сокращению социальных программ в рамках так называемого "Большого прекрасного закона". По словам Боечко, в конце октября украинцы в Америке начали получать письма, в которых говорилось, что выплаты в рамках SNAP прекратят или значительно уменьшат.

