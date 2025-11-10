Речь идет об одном из крупнейших в мире месторождений редкого тантала.

Если президент США Дональд Трамп поможет прекратить военный конфликт в Демократической Республике Конго, американцы получат совместный доступ к ценному танталовому проекту Рубайя в этой стране, одному из самых богатых в мире. Такую информацию получило от своих источников Bloomberg.

Правительства США и Демократической Республики Конго приближаются к заключению соглашения об увеличении американских инвестиций в минеральные запасы центральноафриканской страны, включая медь, кобальт и литий.

Рубайя является одним из активов, которые рассматриваются в этих переговорах, поскольку тантал играет важную роль в высокотехнологичных отраслях, включая электронику, аэрокосмическую промышленность и оборону.

Однако любое соглашение потребует вывода из Рубайи повстанцев M23, которые контролируют горнодобывающую промышленность в регионе и, по данным США и Организации Объединенных Наций, поддерживаются соседней Руандой.

Шахта Рубайя является ключевым источником тантала

По данным Геологической службы США, в прошлом году на Конго и Руанду приходилось почти 60% мирового производства тантала, которое составляло около 2 500 тонн.

Месторождение в конголезском городе Рубайя богато залежами танталсодержащей колтановой руды. Колтановая руда, содержащая как тантал, так и ниобий, добывается в Конго преимущественно рудиментарными методами и часто в опасных условиях так называемыми кустарными шахтерами.

Несколько компаний стремились механизировать горнодобывающие работы в этом районе, особенно в Рубайи, но годы конфликта и нестабильности препятствовали этим усилиям. Администрация Трампа является посредником в мирном соглашении между Конго и Руандой, целью которого является положить конец десятилетиям столкновений в приграничном регионе.

США также стремятся к партнерству с обеими странами в сфере полезных ископаемых, стремясь ослабить контроль Китая над цепочками поставок ключевых материалов, необходимых для таких отраслей промышленности, как оборона и энергетика. "Индустриализация Рубайи" является частью этой инициативы.

Сами шахты с апреля 2024 года эксплуатируются движением M23, которое оккупировало значительную часть восточного Конго.

Совместный проект по модернизации добычи и переработки тантала планируют женевский торговый дом Mercuria Energy Group Ltd. и инвестиционная компания TechMet Ltd., значительным акционером которой является правительство США.

В рамках ограничения влияния Китая на рынок редкоземельных металлов, где он фактически является мировым монополистом, США подписали соглашение с Австралией по этим полезным ископаемым. Согласно обязательствам, стороны в ближайшие полгода инвестируют по миллиарду долларов в разработку месторождений редкоземельных металлов на австралийском континенте.

Следующим договором по редкоземельным металлам в обход Китая, который подписал Трамп, стала его сделка с Японией. Через два дня после этого он имел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, поэтому пытался максимально усилить свои переговорные позиции. Срок действия второго соглашения о сотрудничестве в разработке месторождений также рассчитан на полгода.

