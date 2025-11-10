Windows 11 продолжает опережать предшественницу, "захватив" уже больше половины рынка операционных систем.

Аналитическое агентство StatCounter обнародовало данные о доле рынка операционных систем по состоянию на конец октября 2025 года. Доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft впервые преодолела отметку в 55%.

Следом расположилась Windows 10, официальная поддержка которой прекратилась в середине октября. Популярность "десятки" продолжает неуклонно снижаться – 41,71%. Третьей идет Windows 7, которой все еще пользуются 2,52% людей.

Из более старых операционных систем Microsoft в списке отметились Windows XP (0,22%), Windows 8 (0,18%) и Windows 8.1 (0,16%).

К слову, украинские пользователи с меньшим энтузиастом обновляются до Windows 11. Даже после официальной смерти доля Windows 10 до сих пор составляет внушительные 54,05%, тогда как на новую ОС перешли всего 41,96% украинцев.

Ранее Valve опубликовала свежую статистику по оборудованию пользователей Steam. Из нее стало известно, что 63% ПК-геймеров уже перешли на Windows 11. В то же время доля Linux-пользователей впервые превысила 3%.

Microsoft уже говорила, что пока у них нее планов на Windows 12. Этой осенью вместо новой ОС вышло крупное обновления 25H2 для Windows 11, а во второй половине 2026-го выйдет сборка 26H2.

