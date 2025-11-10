Певица поделилась, каким хочет видеть будущего избранника.

Певица Злата Огневич приоткрыла дверь в личную жизнь и рассказала, из-за чего распадались ее предыдущие отношения.

В комментарии программе "Тур звездами" артистка отметила, что большинство ее бывших партнеров не выдерживали ее загруженного графика и чрезмерного внимания со стороны мужской аудитории:

"Была очень сильная ревность у одного из моих парней, и он из-за этого со мной разорвал отношения. Он сказал, что не сможет пережить внимание со стороны мужчин в мою сторону: эти цветы, поздние возвращения домой, гастроли. И он разорвал отношения, сделав это очень некрасиво, по телефону. Это поведение незрелого человека. Это детское поведение.

Огневич вспомнила и другие отношения, в которых и она, и партнер были очень эмоциональными, что могли неоднократно побить горшки. По словам звезды, такая нездоровая страсть является сейчас для нее "красным флагом".

"Другой парень также ревновал меня к поздней работе в студии. Я могла там по шесть, восемь часов работать. Для творца - это абсолютно нормально. Но доходило до таких ссор, что мы били посуду, бросались друг в друга тарелками. То есть была такая настоящая итальянская семья. Я после этого поняла, что страсть - это, конечно, классно, но когда она происходит вот таким токсичным образом, то это точно не про отношения, которые я хочу. Я тоже разорвала эти отношения. Это была уже моя инициатива", - поделилась она.

Злата добавила, что сейчас ищет партнера, который бы мог принять ее и с уважением отнестись к ее профессии:

"Это не карьеризм, а преданность профессии. И я буду очень ценить того мужчину, который этот график поймет. Ну, у меня такой график, да, это последствия профессии. И я считаю, что это абсолютно нормально. Мне хочется, чтобы мой избранник также это чувствовал и понимал".

Недавно Злата Огневич высказалась о том, что ее раздражают регулярные вопросы о семье и детях.

