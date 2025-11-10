Музыкант отметил, поддерживают ли они общение.

Сооснователь коллективов KADNAY и Phil It Филипп Коляденко рассказал, раздражают ли его постоянные сравнения с известным отцом.

Музыкант отметил в комментарии программе "Тур звездами", что на самом деле очень гордится своим происхождением, поэтому приставка "сын Дмитрия Коляденко" его совсем не раздражает. Впрочем, Филипп отметил, что хотел бы, чтобы люди чаще вспоминали и о его матери - хореографе-постановщице Елене Коляденко.

"Меня раздражает только то, что умалчивают о маме. Я попросил бы, чтобы вспоминали и папу, и маму, потому что они для меня легенды, мои наставники и моя семья, конечно, но это не раздражает. Я радуюсь тому, что я являюсь продолжением своей творческой семьи, которая сейчас является моей силой, моей опорой и теми людьми, у которых я учусь", - подчеркнул артист.

Также Коляденко рассказал, поддерживает ли общение с отцом и как относится к его похудению с помощью инъекций.

"Общаемся мы очень близко всегда. Но дело в том, что он как ребенок в теле 50-летнего мужчины. Ему трудно что-то запретить, ему трудно что-то говорить. Я только за то, чтобы он больше танцевал. Мне кажется, вот движение, театр, работа, спорт, творчество - это приведет его к правильной, хорошей форме. Но я не осуждаю", - поделился музыкант.

