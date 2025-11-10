По мнению актрисы, обе женщины имеют одинаковый типаж.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко назвала одну из участниц романтического реалити "Холостяк-14" копией бывшей девушки Тараса Цымбалюка.

Артистка, которая является ему и коллегой, и подругой, пробралась за кулисы проекта. В видео, опубликованном на YouTube-канале "Холостяка", она подглядывает за участницами, когда те заселяются в свой дом. В определенный момент камера выделяет Ольгу Дзундзу, а Денисенко говорит:

"О, а одна вообще "тупо" копия бывшей Тараса. Это не она хоть? Типаж полностью...".

Как известно, фитнес-тренеру Ольге 38 лет, она родом из Харькова. Отец спортсменки является заслуженным тренером Украины по легкой атлетике, а она имеет звание мастера спорта. Женщина самостоятельно воспитывает двух детей-подростков. В 4 выпуске шоу она снова получила розу от Цымбалюка и продолжила участие в проекте.

Напомним, актер Тарас Цымбалюк дважды разведен. Незадолго до начала проекта он разошелся с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Артист объяснил это проблемами в отношениях из-за напряженных графиков.

