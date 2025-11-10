За 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 грн.

Украинцам предлагают оплачиваемо отдать в аренду свои генераторы для питания базовых станций операторов. Целью программы "Генератор связи" является обеспечение украинцев связью во время блэкаутов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Бизнес и ответственных граждан приглашают оплачиваемо запитать базовые станции операторов своими генераторами, чтобы во время блэкаутов украинцы могли вызвать скорую, получать экстренные оповещения и связаться с родными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сдать в аренду можно генератор мощностью от 7,2 кВт. В случае подключения владелец получить ориентировочно от 110 до 140 грн в час. Так, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 грн, юридическое - около 1 720 грн.

В Минцифры объяснили, что оператор подберет ближайшую базовую станцию к вашей локации, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст ваши контакты оператору. Далее оператор свяжется с вами, проверит технические возможности, договорится обо всех условиях и заключит соглашение.

"Вы отвечаете за обслуживание и заправку генератора. Техническое подключение к базовой станции - ответственность оператора", - добавили в Минцифры.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 28.

Связь в Украине: что известно

Как писал УНИАН, правительство приняло постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера. Соответствующие правила вступили в силу 2 октября. Теперь каждый украинец может обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого совершали звонок.

Ранее сообщалось, что украинские абоненты часто жалуются на плохую связь во время путешествий по железной дороге. Мобильные операторы отмечают, что обеспечить качественное покрытие на железнодорожных путях сложно. Чтобы исправить эту ситуацию необходимо модернизировать подвижной состав, устанавливая в вагонах специальное оборудование.

