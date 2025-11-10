По словам Светланы Гринчук, энергетики работают над минимизацией ограничений.

В ближайшее время не прогнозируется послаблений по подаче электроэнергии в дома украинцев - в Украине, скорее всего, будут сохраняться текущие объемы отключений света. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

"Базовый сценарий - можем говорить о ситуации, которая есть на сегодня", - отметила министр, добавив, что ситуация в энергосистеме потенциально может ухудшиться в результате очередного обстрела врага.

Светлана Гринчук напомнила, что отключение электроэнергии - это вынужденная мера, которая применяется из-за дефицита электроэнергии.

"Мы работаем с дефицитом. Для того, чтобы сбалансировать систему применяются графики отключений. Их уже стало меньше. Мы работаем над тем, чтобы их минимизировать", - отметила министр.

Она также проинформировала, что начались восстановительные работы на Трипольской и Змиевской ТЭС, о прекращении генерации на которых в результате вражеского обстрела заявили в "Центрэнерго".

Атаки РФ на энергосистему

С начала осени РФ активизировала атаки на украинскую энергосистему. В частности, в ночь на 8 ноября враг массированно атаковал ракетами и дронами энергетические объекты. В результате атаки зафиксированы разрушения, есть пострадавшие, вводились экстренные отключения. В результате удара, в частности, на одном из энергообъектов Одесской области вспыхнул пожар.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, в результате последней атаки Хмельницкая и Ривненская АЭС были вынуждены снизить производство электроэнергии.

Из-за вражеских атак в большинстве регионов Украины введены жесткие графики почасовых отключений.

