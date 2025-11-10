В Европе есть еще немало прекрасных городов, неиспорченных толпами туристов.

Пытаясь сбежать из самых переполненных городов Европы вроде Барселоны, бывалые туристы изо всех сил ищут менее известные, но не менее интересные места.

Экперты туристического издания Travel Off Path собрали список из пяти самых недооцененных городов Европы, на которые стоит обратить внимание в 2026 году.

Пять недооцененных городов Европы для отпуска в 2026 году

Тронхейм, Норвегия

Вместо популярных Осло и Бергена эксперты издания советуют туристам переключить внимание на Тронхейм с его знаменитым собором, хорошо сохранившимся центром и необычными музеями.

Нидаросский собор, история которого насчитывает более 1000 лет, является самой северной средневековой церковью в мире и, возможно, самым красивым готическим сооружением Норвегии. Расположен он в самом сердце Баккландета – района с ярко раскрашенными деревянными домами и мощеными улочками. Тем временем, на берегу реки Нидельвы, в устье которой расположен город, можно найти множество очаровательных кафе.

Нафплион, Греция

Этот оживленный портовый город на Пелопоннесе был столицей Греции до Афин и до сих пор не утратил своего престижа. Он может похвастаться величественными площадями, оживленными торговыми улицами, монументальными православными церквями и впечатляющими укреплениями венецианской эпохи, отмечают бывалые туристы.

Исторический центр города является его самой живописной частью, с его узкими переулками, неоклассическими домами и уютными кафе. Он примыкает к живописной набережной Арванития, вдоль которой расположены семейные греческие таверны, где подают домашний сиглино (соленая свинина – ред.) и вино по доступным ценам. Ну а любителям истории обязательно стоит посетить древнюю крепость и смотровую площадку Акронавплию, возвышающуюся на 85 метров над городской застройкой, и замок XV века Бурдзи на островке у гавани Нафплиона.

Вик, Испания

Гуру-туризма констатируют, что десятки миллионов туристов ежегодно приезжают в Барселону, не обращая внимания на окружающую ее провинцию Каталония. В результате в небольших городах, таких как прекрасно сохранившаяся жемчужина средневековья Вик, практически нет толп. Его словно сошедший с открытки Старый город с аркадными площадями и готической архитектурой никогда не бывает переполненным.

К главным достопримечательностям города также относятся площадь Пласа-Майор, окруженная историческими зданиями и тапас-барами, римский храм Вика, построенный во II веке, и Епископальный музей, один из лучших в Испании музеев романского и готического искусства.

Кемпер, Франция

Это один из главных культурных центров Бретани – кельтского сердца Франции. Этот очаровательный город окружен средневековыми стенами, а возвышается над ним величественный собор Сен-Корантен, по красоте соперничающий даже с парижским Нотр-Дам.

Туристам советуют обязательно прогуляться по Вье-Кемпер – старейшей части города с ее извилистыми пешеходными улочками и вековыми фахверковыми домами. Гурманам же стоит отправиться в Локмарию – тихий район на берегу реки Оде, известный своим выбором бистро и блинных ресторанов.

Тренчин, Словакия

С населением около 55 000 жителей, это нетронутый европейский город, который будто все еще застрял в романтической эпохе рыцарских романов и средневекового колорита – в лучшем смысле.

Его Старый город представляет из себя лабиринт мощеных улочек, обрамлёеных красочными домами, словно в сказке. А на скале, возвышающейся над городом, туристов ждет внушительный Тренчинский замок с его мощными башнями, прекрасными двориками и потайными ходами. К слову, город был объявлен культурной столицей Европы на 2026 год, а потому в течение года здесь должно пройти множество культурных мероприятий.

