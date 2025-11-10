Предоставление самолетов не признали уголовным преступлением и выяснили, что стране не причинили вреда.

Передача Словакией истребителей МиГ-29 Украине не является уголовным преступлением. Об этом заявила прокуратура Братиславы, пишет Politico.

Отмечается, что весной 2023 года Словакия передала Украине весь свой парк советских истребителей МиГ-29 и две зенитные системы, став первой страной, отправившей военные самолеты в Киев после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Нынешнее Министерство обороны - в правительстве премьер-министра Роберта Фицо, которое поддерживает теплые отношения с Россией, несмотря на продолжающиеся нападения, - в июне прошлого года подало уголовное дело против бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и министра обороны Ярослава Надя, которые приняли решение о поставке истребителей.

Важно, что оба отвергли обвинения министерства в саботаже, злоупотреблении полномочиями и ненадлежащем исполнении обязанностей при управлении государственным имуществом.

Братиславский следователь прекратил уголовное преследование 30 октября, "поскольку было достаточно установлено, что рассматриваемое деяние не является уголовным преступлением, и нет оснований для дальнейшего расследования", - сообщила представитель прокуратуры.

Отмечается, что расследование пришло к выводу, что передача военной техники Украине не нанесла никакого вреда Словакии, как это определено Уголовным кодексом страны. Она добавила:

"Также не доказано, что члены правительства действовали с намерением получить неправомерную выгоду для себя или других лиц, или что они использовали свои полномочия противозаконным образом или превысили их".

Надь заявил, что правительство Эдуарда Хегера "действовало не только морально правильно, но и в национальных интересах Словацкой Республики и в полном соответствии с действующим законодательством и конституцией в связи с передачей самолётов МиГ-29".

Позиция Словакии по Украине

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не согласится на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.

Ранее Фицо, которого называют сторонником "дружественной к России внешней политики", угрожал заблокировать санкции против России. Однако в конце концов согласился, получив дополнительные уступки.

