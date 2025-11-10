Курс гривни к евро установлен на уровне 48,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 11 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,54 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,05/42,08 грн/долл., а евро - 48,68/48,70 грн/евро.

Ранее директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что с 10 по 14 ноября на курс доллара в Украине будут влиять несколько факторов, в частности, поступление международной помощи (задержка которой может привести к давлению на гривню) и действия Нацбанка, который может смягчить колебания курса.

Также, по ее словам, осенью бизнес и люди обычно больше покупают валюту из-за закрытия отчетов и закупок, что увеличивает спрос на иностранную валюту.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что на текущей неделе продолжится подорожание наличного доллара, и средний курс может превысить 42,50 грн/доллар. По его словам, на межбанковском рынке ожидается рост спроса на валюту, а значит курс пойдет вверх, в частности из-за того, что сейчас продолжается импорт газа к отопительному сезону, и импортерам нужна валюта.

