Этот крошечный остров известен своей дикой красотой.

На отдалённом греческом острове Антикитера в Эгейском море семьям, переезжающим на остров, предлагаются серьёзные денежные стимулы. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что чтобы поддержать сокращающееся население, которое в пиковый период составляет около 65 человек, власти острова будут выплачивать новым жителям 500 евро (более 24 тысячи гривень) ежемесячно в течение трёх лет после переезда, что в общей сложности составит 18 000 евро (около 875 тысяч гривень).

Греческая православная церковь взяла на себя обязательство внести средства для возрождения уменьшающейся общины Антикитиры, где постоянно проживает всего 24 человека, но летом число жителей увеличивается до 65.

Поскольку многие молодые жители острова уезжают в поисках работы, численность населения сократилась с примерно 300 человек за последние 40 лет.

Мэр Андреас Хархалакис заявил:

"Нам нужны молодые семьи, достаточно большие, чтобы оживить Антикитеру и наполнить её голосами детей".

По данным издания Greek Reporter, до прошлого года школа была закрыта на протяжении двадцати четырёх лет, но теперь она вновь открылась после переезда на остров молодой семьи. В 2023 году на Антикитеру переехали четыре молодые семьи.

Важно, что у абитуриентов больше шансов на успех, если они обладают навыками в профессиях, способствующих экономике острова, таких как рыболовство, выпечка или строительство.

На острове есть одна единственная кофейня, которая работает круглый год и также служит продуктовым магазином. Для гостей предлагается размещение в единственном на острове хостеле.

Отмечается, что этот крошечный остров известен своей дикой красотой: невысокими холмами, кустарниками, крутыми известняковыми скалами, уединёнными песчаными и галечными пляжами, а также главной деревней и портом - Потамосом.

Несмотря на тишину, Яннис Цинакос, отставной генерал ВВС Греции, который сейчас проводит большую часть своего времени на острове, сказал, что "нигде в мире нет другого места, где можно найти такой абсолютный покой и умиротворение".

Считается, что люди наслаждаются островом уже много веков: археологические свидетельства свидетельствуют о том, что древние поселения датируются 4000 годом до нашей эры.

Греческая компания недвижимости Elxis сообщила в феврале, что, поскольку дома, предлагаемые в рамках программы, ещё не построены, приём заявок, после которых пройдут собеседования, ещё не открыт. До Антикитиры можно добраться на пароме с соседнего острова Китира или из порта Киссамос на Крите.

