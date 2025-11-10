В районе Покровска россияне проводят стратегическую наступательную операцию, и ситуация там действительно напряженная, рассказал главнокомандующий ВСУ.

В районе Покровска россияне проводят стратегическую наступательную операцию. Они собрали огромное количество войск, чтобы создать преимущество и прорвать украинскую линию обороны. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал изданию The New York Post. Впрочем, по его словам, Киев "крепко держится за логистически важный город".

"Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и захватить этот район", - пояснил главком.

Он опроверг утверждение российских пропагандистов о том, что Покровск пал, а украинские войска оказались в окружении. По словам Сырского после сентябрьской контратаки, которая стоила оккупантам около 13 000 жертв и позволила украинским войскам очистить более 165 квадратных миль, все происходит наоборот.

Видео дня

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Но это утверждение - что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат - не соответствует действительности", - пояснил главнокомандующий ВСУ.

В материале отмечается, что из примерно 700 000 военнослужащих, которые находятся на территории Украины, в Покровск Москва направила около 150 000. Также к наступлению привлечены мощные механизированные группы и четыре бригады морской пехоты.

Сырский рассказал, что цель России - окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыв линии снабжения и заставив выехать оставшееся население, чтобы после этого осуществить "последний маневр" для захвата всей Донетчины.

Также Сырский рассказал, что Силы обороны пытаются нанести оккупантам как можно большие потери:

"Наша задача - убедиться, что уровень мобилизации людей будет равным или меньше количества потерь, которые они понесут. Они уже два месяца проводят эти активные штурмовые действия без всякого материального успеха".

Сырский объяснил, что Украина стремится уничтожить вражеские "площадки, откуда отправляются дроны, и командные центры", а это требует хорошей разведки и высокоточных боеприпасов большой дальности.

"Наша артиллерия вынуждена атаковать далеко в тыл на большие расстояния, поэтому важность ракет растет", - сказал Сырский.

Главнокомандующий призвал партнеров предоставить Украине ракеты, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы иметь возможность противостоять ударам российских беспилотников и ракет по электростанциям, мостам и заводам.

Покровск: последние новости

Как сообщал ранее, враг наращивает штурмы в Покровске. Интенсивные бои продолжаются на территории промышленной зоны, рассказали в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Украинские военные предотвращают попытки врага закрепиться в многоэтажных домах Покровска, которые он хочет использовать как господствующие высоты. Благодаря этому другие подразделения сил обороны могут выполнять задачи по зачистке врага в городе.

По мнению военного эксперта Дмитрия Жмайла, если россияне захватят Покровск, они получат преимущество и смогут подтянуть дополнительные расчеты операторов БПЛА в этот сектор, чтобы терроризировать восточную часть Днепропетровской области.

Аналитики ISW в последнем отчете писали, что россияне снизили давление в Покровске, но блокируют логистику ВСУ в Мирнограде. Источник в военной разведке сообщил, что российские силы находятся в большинстве районов Покровска, но не могут оцепить город.

Вас также могут заинтересовать новости: