Одним из способов разрушить стратегию нарцисса является "метод серого камня".

У нарциссов есть бесчисленное множество способов атаковать вас, включая унижение, газлайтинг, перекладывание вины, эксплуатацию и другие манипулятивные действия. Однако у таких людей есть и свои уязвимости, которые вы можете использовать для своей защиты. Психолог Марк Трэверс в статье для Forbes называет четыре вещи, которых очень боятся нарциссы.

1. Люди, сохраняющие спокойствие при провокации

Когда нарциссы оскорбляют, обвиняют или даже эмоционально провоцируют кого-то, это может быть их способом найти доказательства своей власти над их эмоциями.

Это означает, что чем меньше эмоций вы выражаете, тем менее успешными будут стратегии нарцисса против вас. "Метод серого камня" основан именно на этой логике: достаточно стать скучным, как камень, и нарцисс потеряет интерес.

Видео дня

Если нарцисс, например, пытается втянуть потенциальную жертву в спор или вызвать у неё эмоциональный отклик, наиболее эффективным ответом будет лаконичный и безразличный, особенно если он не сопровождается оговорками или оправданиями.

2. Подвергаться сомнению или вызову

Нарциссы часто испытывают выраженный страх запятнать свой образ, который они, вероятно, оттачивали годами и поэтому ценят превыше всего. Именно поэтому любые сомнения или оспаривание их действий и намерений могут восприниматься как угроза их хрупкому комплексу превосходства.

В исследовании 2023 года, опубликованном в журнале Personality Neuroscience, сообщается, что нарциссы сверхбдительны к стимулам, угрожающим их эго, и часто используют когнитивное избегание, чтобы подавить осознание личных недостатков или ошибок.

Нарциссы воспринимают даже нейтральные дискуссии как унизительные атаки на их искусственно созданное превосходство. Для них любопытство — это предательство, а правда — нападение.

3. Отсутствие восхищения или центра внимания

Восхищение питает эго нарцисса, а безразличие его истощает. По этой причине нарциссам требуется постоянный поток одобрения для поддержания их раздутого эго. Как только этот поток иссякает — если люди перестают их превозносить или преследовать — они начинают разваливаться.

По иронии судьбы, чем больше внимания ищут нарциссы, тем более неуверенно себя чувствуют. Когда их жертвы перестают постоянно подпитывать их эго, нарциссу приходится столкнуться с истиной, что без восхищения у них нет устойчивого самоощущения.

4. Ответственность и искренняя любовь

Истинная близость требует как минимум определённой степени уязвимости. Вот почему нарциссы, учитывая их неспособность к саморефлексии, естественным образом испытывают трудности с близостью. Они боятся людей, которые распознают их защитные механизмы и требуют честности. Любовь может пугать их так же, поскольку она требует эмоциональной верности, эмпатии и ответственности.

В статье 2022 года в журнале "Личность и психическое здоровье" было обнаружено, что нарциссические партнёры склонны колебаться между идеализацией и обесцениванием, чтобы справиться со своим страхом близости. А когда близость бросает вызов их силе, они прибегают к таким тактикам, как обвинение или отступление.

Для нарцисса признание своих недостатков или проступков равносильно полному отказу от своего эго. В этом смысле подлинная и здоровая любовь, требующая постоянной ответственности и уязвимости, может стать для них кошмаром наяву. Она угрожает тем частям их самих, которые они, возможно, защищали всю свою жизнь.

Ранее психологи рассказали, как распознать нарцисса в отношениях и в чем состоят их основные тактики и приемы.

Вас также могут заинтересовать новости: