Если некуда включать холодильник или стиральную машину, лучший выход из ситуации - установить в доме дополнительные розетки.

Удлинитель - привычная вещь в каждом доме, но некоторые мощные электроприборы категорически нельзя включать через него, пишет Express.

По словам Гордона Уоллиса из компании Your NRG, приборы с высоким потреблением электроэнергии не должны подключаться к удлинителю, даже если это, на первый взгляд, удобно.

"Удлинители имеют право быть в доме, но важно понимать границы их применения. Они созданы для временного подключения маломощных устройств, а не для постоянного питания мощных приборов. Неправильное использование может привести не только к энергетической неэффективности, но и к серьезному риску возгорания", - пояснил эксперт.

Он назвал 5 приборов, которые потребляют много электроэнергии и которые нельзя включать через удлинитель. Это - аэрофритюрницы, микроволновые печи, стиральные машины, холодильники, морозилки.

"Подключение этих устройств через удлинитель может перегрузить электрическую цепь, вызвать перегрев, а в некоторых случаях - искрение или даже пожар. С точки зрения энергоэффективности, вы также теряете часть энергии из-за неэффективной подачи питания", - отметил Гордон.

Еще более опасная практика, говорит он, - включать один удлинитель в другой, что значительно повышает риск перегрузки.

"Может казаться, что ничего страшного нет в том, чтобы соединить несколько удлинителей или подключить через них холодильник или морозильник, но это одна из самых опасных привычек в доме. Такие приборы включаются и выключаются в течение дня, создавая резкие скачки напряжения, которые большинство удлинителей просто не способны выдержать", - утверждает специалист.

Если в вашем доме не хватает розеток, эксперт советует найти постоянное и безопасное решение: установить дополнительные розетки.

"Если вы пользуетесь удлинителями только из-за нехватки розеток, более безопасное и энергоэффективное решение - обратиться к квалифицированному электрику, чтобы установить дополнительные розетки. Это небольшая инвестиция, которая значительно уменьшит риск пожара и повысит энергоэффективность вашего дома", - заверил Гордон.

Он добавил, что удлинители следует использовать только временно и при этом ни в коем случае не забывать об осторожности.

Ранее УНИАН писал, почему взрываются зарядные станции. По словам инженера-механика Дмитрия Короля, это происходит чаще всего из-за разбалансировки аккумуляторных ячеек. В китайских моделях, массово попадающих на рынок, используются десятки мелких "пальчиковых" батареек, и именно перезаряд одного элемента часто становится причиной воспламенения, пояснил он. Чтобы избежать неприятностей, инженер посоветовал не подключать к зарядным станциям мощную технику, например фен, электрочайник, микроволновую печь.

