По данным Bloomberg, обновленные яблочные ноутбуки получат не только сенсорный дисплей, но и мобильную связь.

Марк Гурман, авторитетный инсайдер из Bloomberg, поделился новыми подробностями о следующем поколении Pro-ноутбуков Apple. По его словам, в конце 2026 года или начале 2027-го MacBook Pro ждет очень большое обновление.

В частности, новые MacBook Pro перейдут от miniLED к OLED, а также получат сенсорный дисплей. Также ноутбуки выйдут в более тонком корпусе, а "челка" в экране будет заменена на Dynamic Island, ранее дебютировавший в iPhone.

Ключевым технологическим новшеством должна стать поддержка мобильной связи. Apple завершает создание собственного 5G-модема после нескольких лет исследований и готова внедрить его в ноутбуках. По данным агентства, в обновленных MacBook Pro может появиться полноценный слот для SIM-карты.

Сообщается, что масштабное обновление охватит только старшие модели MacBook Pro на M6 Pro и M6 Max. Базовая версия 14-дюймового MacBook Pro с M6 останется без OLED, редизайна и поддержки мобильной связи. При этом она должен выйти раньше.

Презентация и релиз новеньких MacBook Pro ожидаются в конце 2026–начале 2027 годов. В Bloomberg также предполагают, что следующее поколение Pro-ноутбуков от Apple станет на 100–200 долларов дороже.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook с процессором от iPhone. Ноутбук будет оснащен 12,9-дюймовым дисплеем и получит стартовую цену ~600 долларов.

